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Лавров описал действия Запада в Черном море цитатой из фильма
Лавров описал действия Запада в Черном море цитатой из фильма - РИА Новости, 18.11.2021
Лавров описал действия Запада в Черном море цитатой из фильма
Москва видит сознательные провокации со стороны Запада в Черном море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:40
2021-11-18T17:50
в мире
черное море
москва
владимир путин
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва видит сознательные провокации со стороны Запада в Черном море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент, по-моему, достаточно четко и подробно изложил наши оценки того, что происходит в Черном море, в районе Черноморья. Мы видим сознательные провокации, мы видим ситуацию, которую уже описывали не раз художники, писатели, кинематографисты, в частности, в таком фильме, который называется "Wag the Dog" - "Хвост виляет собакой", - заявил журналистам Лавров по итогам расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России с участием президента РФ.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву современное летальное вооружение и проводя учения в Черном море.
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в мире, черное море, москва, владимир путин, сергей лавров, россия
17:40 18.11.2021 (обновлено: 17:50 18.11.2021)
 
Лавров описал действия Запада в Черном море цитатой из фильма

Лавров назвал действия Запада в Черном море сознательной провокацией

© Фото : @USNavyEurope/TwitterЭсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море
Эсминец ВМС США Портер движется в Черное море - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва видит сознательные провокации со стороны Запада в Черном море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент, по-моему, достаточно четко и подробно изложил наши оценки того, что происходит в Черном море, в районе Черноморья. Мы видим сознательные провокации, мы видим ситуацию, которую уже описывали не раз художники, писатели, кинематографисты, в частности, в таком фильме, который называется "Wag the Dog" - "Хвост виляет собакой", - заявил журналистам Лавров по итогам расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России с участием президента РФ.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву современное летальное вооружение и проводя учения в Черном море.
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В миреЧерное мореМоскваВладимир ПутинСергей ЛавровРоссия
 
 
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