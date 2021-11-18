https://ria.ru/20211118/lavrov-1759682500.html
Лавров обвинил Украину в провокационном поведении
Лавров обвинил Украину в провокационном поведении - РИА Новости, 18.11.2021
Лавров обвинил Украину в провокационном поведении
В Вашингтоне должны понимать, что Киев только и ждет, когда будет совершена такая провокация против России, которая неизбежно повлечет ее ответ, заявил глава... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:38
2021-11-18T17:38
2021-11-18T18:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Вашингтоне должны понимать, что Киев только и ждет, когда будет совершена такая провокация против России, которая неизбежно повлечет ее ответ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Эти взрослые люди не могут не понимать, что на Украине множество людей на самых высоких постах, которые только и ждут, когда Запад сделает такую провокацию, которая неизбежно повлечет за собой наш ответ. Это должны понимать очень четко во всех западных столицах, прежде всего, в Вашингтоне, потому что без Вашингтона там никто и слова не скажет, и пальцем не пошевелит", - сказал Лавров журналистам по итогам расширенной коллегии МИД РФ с участием президента.
https://ria.ru/20211118/putin-1759663803.html
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в мире, германия, франция, киев, сергей лавров, россия, вашингтон (город)
17:38 18.11.2021 (обновлено: 18:00 18.11.2021)
Лавров обвинил Украину в провокационном поведении
Лавров: США надо понимать, что Киев ждет провокации, которая повлечет неизбежный ответ