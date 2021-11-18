https://ria.ru/20211118/lavrov-1759682500.html

Лавров обвинил Украину в провокационном поведении

Лавров обвинил Украину в провокационном поведении - РИА Новости, 18.11.2021

Лавров обвинил Украину в провокационном поведении

В Вашингтоне должны понимать, что Киев только и ждет, когда будет совершена такая провокация против России, которая неизбежно повлечет ее ответ, заявил глава... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:38

2021-11-18T17:38

2021-11-18T18:00

в мире

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франция

киев

сергей лавров

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Вашингтоне должны понимать, что Киев только и ждет, когда будет совершена такая провокация против России, которая неизбежно повлечет ее ответ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Эти взрослые люди не могут не понимать, что на Украине множество людей на самых высоких постах, которые только и ждут, когда Запад сделает такую провокацию, которая неизбежно повлечет за собой наш ответ. Это должны понимать очень четко во всех западных столицах, прежде всего, в Вашингтоне, потому что без Вашингтона там никто и слова не скажет, и пальцем не пошевелит", - сказал Лавров журналистам по итогам расширенной коллегии МИД РФ с участием президента.

https://ria.ru/20211118/putin-1759663803.html

германия

франция

киев

россия

вашингтон (город)

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в мире, германия, франция, киев, сергей лавров, россия, вашингтон (город)