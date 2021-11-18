https://ria.ru/20211118/lavrov-1759681150.html

Лавров обвинил Запад в фабрикации правил

Лавров обвинил Запад в фабрикации правил - РИА Новости, 18.11.2021

Лавров обвинил Запад в фабрикации правил

Попытки Запада навязать свое видение порядка остальному миру бесперспективны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:33

2021-11-18T17:33

2021-11-18T17:43

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Попытки Запада навязать свое видение порядка остальному миру бесперспективны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что делает Запад - он собирается в узком кругу, берет вопрос, стоящий на повестке дня в ООН, но обсуждает его и формирует вот эти самые правила без какого-либо спора, без какой-либо дискуссии", - сказал Лавров журналистам по итогам расширенной коллегии МИД РФ с участием президента Владимира Путина."Как вы понимаете, истина без спора не рождается, поэтому попытки вот эти правила фабриковать среди своих, а потом выдавать их за эталон всем остальным, конечно же, они бесперспективны", - добавил министр.

https://ria.ru/20211118/nato-1759669150.html

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2021

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в мире, оон, владимир путин, сергей лавров, россия