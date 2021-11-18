https://ria.ru/20211118/kurilschiki-1759564325.html

Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре

Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 18.11.2021

Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре

В Международный день отказа от курения Роспотребнадзор напомнил, что курильщики чаще переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T03:33

2021-11-18T03:33

2021-11-18T10:15

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

россия

распространение коронавируса

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Международный день отказа от курения Роспотребнадзор напомнил, что курильщики чаще переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.Добавляется, что при курении повышается риск заражения. Курильщики также подвержены более высокому риску тяжелого течения болезни, так как их легкие уже повреждены.Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В 2021 году он приходится на 18 ноября. Его главной целью является привлечение внимания общественности к негативным последствиям курения табака.

https://ria.ru/20211118/kurenie-1759263267.html

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия