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Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 18.11.2021
Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
В Международный день отказа от курения Роспотребнадзор напомнил, что курильщики чаще переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T03:33
2021-11-18T03:33
2021-11-18T10:15
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
россия
распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Международный день отказа от курения Роспотребнадзор напомнил, что курильщики чаще переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.Добавляется, что при курении повышается риск заражения. Курильщики также подвержены более высокому риску тяжелого течения болезни, так как их легкие уже повреждены.Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В 2021 году он приходится на 18 ноября. Его главной целью является привлечение внимания общественности к негативным последствиям курения табака.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия
03:33 18.11.2021 (обновлено: 10:15 18.11.2021)
Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор: курильщики чаще переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме