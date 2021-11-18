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В Крыму сообщили о следственных действиях в отношении министра культуры
В Крыму сообщили о следственных действиях в отношении министра культуры - РИА Новости, 18.11.2021
В Крыму сообщили о следственных действиях в отношении министра культуры
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры региона Арины Новосельской, это часть... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:57
2021-11-18T12:57
2021-11-18T14:36
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры региона Арины Новосельской, это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней."Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов выразил уверенность, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом.Новосельская родилась 14 января 1976 года в Екатеринбурге Свердловской области. В 1979 году семья переехала в Крым. Руководит министерством с февраля 2014 года.
республика крым
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РИА Новости
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РИА Новости
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сергей аксенов (политик), республика крым
12:57 18.11.2021 (обновлено: 14:36 18.11.2021)
В Крыму сообщили о следственных действиях в отношении министра культуры
Аксенов сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры Крыма Новосельской