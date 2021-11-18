https://ria.ru/20211118/krym-1759615999.html

В Крыму сообщили о следственных действиях в отношении министра культуры

В Крыму сообщили о следственных действиях в отношении министра культуры - РИА Новости, 18.11.2021

В Крыму сообщили о следственных действиях в отношении министра культуры

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры региона Арины Новосельской, это часть... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:57

2021-11-18T12:57

2021-11-18T14:36

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры региона Арины Новосельской, это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней."Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов выразил уверенность, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом.Новосельская родилась 14 января 1976 года в Екатеринбурге Свердловской области. В 1979 году семья переехала в Крым. Руководит министерством с февраля 2014 года.

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), республика крым