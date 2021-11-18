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Пермский край подал заявку на инфраструктурный кредит
Пермский край подал заявку на инфраструктурный кредит - РИА Новости, 18.11.2021
Пермский край подал заявку на инфраструктурный кредит
Пермский край подал заявку на получение бюджетного кредита в размере 13,9 миллиардов рублей на развития транспортной инфраструктуры в Перми, сообщается на сайте РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:38
2021-11-18T17:38
2021-11-18T17:38
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пермь
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 18 ноя – РИА Новости. Пермский край подал заявку на получение бюджетного кредита в размере 13,9 миллиардов рублей на развития транспортной инфраструктуры в Перми, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."Пермский край подал заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита (льготного займа) в размере 13,9 миллиардов рублей для строительства в Перми нового депо, а также реконструкции трамвайных путей и обновления подвижного состава", – говорится в сообщении.Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, региональное правительство рассчитывает на то, что заявка позволит получить для краевой столицы 50 новых трамваев.По данным пресс-службы губернатора, Пермский край в рамках "Транспортной недели-2021" заключил два соглашения о сотрудничестве в сфере развития дорожной и транспортной отраслей.В ведомстве также добавили, что дополнительно в рамках Транспортной недели-2021 Пермский края также достиг договоренностей о сотрудничестве с АО "Институт Стройпроект", специализирующемся на развитии технологий BIM-проектирования: создании цифровых информационных моделей объектов дорожной инфраструктуры.
https://ria.ru/20211116/perm-1759270591.html
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трансмашхолдинг, пермский край, пермь, дмитрий махонин
ПЕРМЬ, 18 ноя – РИА Новости. Пермский край
подал заявку на получение бюджетного кредита в размере 13,9 миллиардов рублей на развития транспортной инфраструктуры в Перми
, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"Пермский край подал заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита (льготного займа) в размере 13,9 миллиардов рублей для строительства в Перми нового депо, а также реконструкции трамвайных путей и обновления подвижного состава", – говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
, региональное правительство рассчитывает на то, что заявка позволит получить для краевой столицы 50 новых трамваев.
"Кроме того, регион ставит перед собой задачу за 3-4 года полностью обновить трамвайные пути. На сегодня их протяженность более 100 километроав. Соответствующие проекты по реконструкции трамвайных путей обсудили с компаниями “Трансмашхолдинг
” и “Синара”. Ожидаем от них предложений и будем выбирать лучший вариант с точки зрения условий и нагрузки на бюджет", – сказал Махонин.
По данным пресс-службы губернатора, Пермский край в рамках "Транспортной недели-2021" заключил два соглашения о сотрудничестве в сфере развития дорожной и транспортной отраслей.
"Первый документ о взаимодействии подписан с ПАО "КАМАЗ" – крупнейшим российским производителем автобусов и электробусов <…> По соглашению компания безвозмездно поставит в регион электробус и две зарядные станции", – уточнили в пресс-службе губернатора.
В ведомстве также добавили, что дополнительно в рамках Транспортной недели-2021 Пермский края также достиг договоренностей о сотрудничестве с АО "Институт Стройпроект", специализирующемся на развитии технологий BIM-проектирования: создании цифровых информационных моделей объектов дорожной инфраструктуры.