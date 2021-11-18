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Краснодарский край
https://ria.ru/20211118/krasnodar-1759708341.html
На Кубани по нацпроекту благоустроят 219 территорий
На Кубани по нацпроекту благоустроят 219 территорий - РИА Новости, 18.11.2021
На Кубани по нацпроекту благоустроят 219 территорий
В Краснодарском крае по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2022 году благоустроят 219 территорий, сообщает администрация региона. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:56
2021-11-18T19:56
краснодарский край
общество
краснодарский край
холмская
славянск
александр трембицкий
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. В Краснодарском крае по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2022 году благоустроят 219 территорий, сообщает администрация региона."За счет федеральной субсидии в следующем году мы приведем в порядок 45 зон отдыха в 43 муниципальных образованиях Кубани. Еще 174 зеленые зоны благоустроим за счет привлеченных средств из местных бюджетов и внебюджетных источников. Всего в крае планируем обновить 219 объектов. Все эти территории выбрали сами жители", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Александра Трембицкого.Уточняется, что на работы из всех уровней бюджета выделят около 1,7 миллиарда рублей.Так, например, в станице Отрадной изменят облик сквера Мира, в Краснодаре – Николаевский бульвар, в Белореченске благоустроят парк культуры и отдыха имени Свердлова, а в станице Холмской Абинского района обустроят зеленую зону по улице Мира, 2."Масштабный проект начнут реализовывать в Славянске – благоустроят набережную от улицы Ковтюха до Комсомольской. Также в Армавире для жителей создадут современную, комфортную зону отдыха в микрорайоне "Черемушки", - отметили в ведомстве.По данным краевых властей, в текущем году планируется благоустроить 232 объекта в 63 поселениях, на 166 объектах работы уже завершили.С апреля по май на специальной платформе жители края выбирали зеленые зоны, которые приведут в порядок в 2022 году в рамках нацпроекта. Свой выбор сделали более 570 тысяч жителей Кубани.
https://ria.ru/20211117/krasnodar-1759544209.html
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общество, краснодарский край, холмская, славянск, александр трембицкий
19:56 18.11.2021
 
На Кубани по нацпроекту благоустроят 219 территорий

На Кубани в 2022 году по нацпроекту благоустроят 219 территорий

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. В Краснодарском крае по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2022 году благоустроят 219 территорий, сообщает администрация региона.
"За счет федеральной субсидии в следующем году мы приведем в порядок 45 зон отдыха в 43 муниципальных образованиях Кубани. Еще 174 зеленые зоны благоустроим за счет привлеченных средств из местных бюджетов и внебюджетных источников. Всего в крае планируем обновить 219 объектов. Все эти территории выбрали сами жители", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Александра Трембицкого.
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Уточняется, что на работы из всех уровней бюджета выделят около 1,7 миллиарда рублей.
Так, например, в станице Отрадной изменят облик сквера Мира, в Краснодаре – Николаевский бульвар, в Белореченске благоустроят парк культуры и отдыха имени Свердлова, а в станице Холмской Абинского района обустроят зеленую зону по улице Мира, 2.
"Масштабный проект начнут реализовывать в Славянске – благоустроят набережную от улицы Ковтюха до Комсомольской. Также в Армавире для жителей создадут современную, комфортную зону отдыха в микрорайоне "Черемушки", - отметили в ведомстве.
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По данным краевых властей, в текущем году планируется благоустроить 232 объекта в 63 поселениях, на 166 объектах работы уже завершили.
С апреля по май на специальной платформе жители края выбирали зеленые зоны, которые приведут в порядок в 2022 году в рамках нацпроекта. Свой выбор сделали более 570 тысяч жителей Кубани.
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайХолмскаяСлавянскАлександр Трембицкий
 
 
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