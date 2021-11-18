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Рестораторы Свердловской области потребовали отменить QR-коды
Рестораторы Свердловской области потребовали отменить QR-коды - РИА Новости, 18.11.2021
Рестораторы Свердловской области потребовали отменить QR-коды
Рестораторы Свердловской области обратились с письмом к губернатору региона Евгению Куйвашеву и полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, в котором... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:31
2021-11-18T15:31
общество
свердловская область
владимир якушев
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Рестораторы Свердловской области обратились с письмом к губернатору региона Евгению Куйвашеву и полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, в котором заявили, что после введения QR-кодов они потеряли 50% выручки, а также потребовали отменить QR-коды.Скан письма РИА Новости предоставила директор по развитию Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Яна Старовойтова.Помимо этого, рестораторы потребовали отменить ограничение на работу общепита с 23.00 до 6.00.Владельцы заведений общепита подчеркнули, что они ценят здоровье граждан и осознают важность проведения вакцинации, но не понимают, "почему ведение предпринимательской деятельности в сфере общественного питания стало "разменной монетой" в борьбе с пандемией на территории области".Рестораторы также отметили, что в Свердловской области действуют около 7 тысяч предприятий общественного питания, на которых трудятся сотни тысяч человек. Владельцы заведений уверены, что если ограничения будут действовать более одного месяца, количество предприятий питания начнет сокращаться в геометрической прогрессии.По данным оперштаба области, за последние сутки в регионе выявлено 739 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 170 499. За сутки зарегистрировано 35 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 8022.
https://ria.ru/20211117/popova-1759525567.html
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общество, свердловская область, владимир якушев, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
15:31 18.11.2021
 
Рестораторы Свердловской области потребовали отменить QR-коды

Рестораторы Свердловской области потребовали от губернатора и полпреда отменить QR-коды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Рестораторы Свердловской области обратились с письмом к губернатору региона Евгению Куйвашеву и полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, в котором заявили, что после введения QR-кодов они потеряли 50% выручки, а также потребовали отменить QR-коды.
"В результате принятых решений по введению обязательного использования QR-кодов выручка в предприятиях общественного питания в период с 30 октября по 15 ноября 2021 года снизилась в среднем на 50%, в то время как статистика по заболеваемости в области остается на высоком уровне… На основании вышеизложенного мы требуем отменить введенные ограничения по доступу в предприятия общественного питания лиц только при наличии QR-кодов и медицинских документов о прохождении вакцинации", - говорится в заявлении.
Скан письма РИА Новости предоставила директор по развитию Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Яна Старовойтова.
Помимо этого, рестораторы потребовали отменить ограничение на работу общепита с 23.00 до 6.00.
Владельцы заведений общепита подчеркнули, что они ценят здоровье граждан и осознают важность проведения вакцинации, но не понимают, "почему ведение предпринимательской деятельности в сфере общественного питания стало "разменной монетой" в борьбе с пандемией на территории области".
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Рестораторы также отметили, что в Свердловской области действуют около 7 тысяч предприятий общественного питания, на которых трудятся сотни тысяч человек. Владельцы заведений уверены, что если ограничения будут действовать более одного месяца, количество предприятий питания начнет сокращаться в геометрической прогрессии.
По данным оперштаба области, за последние сутки в регионе выявлено 739 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 170 499. За сутки зарегистрировано 35 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 8022.
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