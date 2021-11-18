https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759651956.html

Рестораторы Свердловской области потребовали отменить QR-коды

Рестораторы Свердловской области потребовали отменить QR-коды - РИА Новости, 18.11.2021

Рестораторы Свердловской области потребовали отменить QR-коды

Рестораторы Свердловской области обратились с письмом к губернатору региона Евгению Куйвашеву и полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, в котором... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:31

2021-11-18T15:31

2021-11-18T15:31

общество

свердловская область

владимир якушев

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Рестораторы Свердловской области обратились с письмом к губернатору региона Евгению Куйвашеву и полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, в котором заявили, что после введения QR-кодов они потеряли 50% выручки, а также потребовали отменить QR-коды.Скан письма РИА Новости предоставила директор по развитию Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Яна Старовойтова.Помимо этого, рестораторы потребовали отменить ограничение на работу общепита с 23.00 до 6.00.Владельцы заведений общепита подчеркнули, что они ценят здоровье граждан и осознают важность проведения вакцинации, но не понимают, "почему ведение предпринимательской деятельности в сфере общественного питания стало "разменной монетой" в борьбе с пандемией на территории области".Рестораторы также отметили, что в Свердловской области действуют около 7 тысяч предприятий общественного питания, на которых трудятся сотни тысяч человек. Владельцы заведений уверены, что если ограничения будут действовать более одного месяца, количество предприятий питания начнет сокращаться в геометрической прогрессии.По данным оперштаба области, за последние сутки в регионе выявлено 739 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 170 499. За сутки зарегистрировано 35 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 8022.

https://ria.ru/20211117/popova-1759525567.html

https://ria.ru/20211118/pandemiya-1759640661.html

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общество, свердловская область, владимир якушев, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии