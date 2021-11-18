https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759625036.html

В Белоруссии зафиксировали случай COVID-19 среди мигрантов на границе

В Белоруссии зафиксировали случай COVID-19 среди мигрантов на границе - РИА Новости, 18.11.2021

В Белоруссии зафиксировали случай COVID-19 среди мигрантов на границе

Белорусские медики выявили первый случай инфицирования SARS-CoV-2 среди мигрантов на границе с Польшей, заявил зампредседателя Гродненского облисполкома Виктор... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:35

2021-11-18T13:35

2021-11-18T13:50

распространение коронавируса

в мире

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Белорусские медики выявили первый случай инфицирования SARS-CoV-2 среди мигрантов на границе с Польшей, заявил зампредседателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк."В транспортно-логистическом центре зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику", — приводит его слова Sputnik Беларусь.Ранее сообщалось, что в ближайшее время белорусская сторона собирается начать вакцинацию нелегалов китайским препаратом Vero Cell.По данным местных властей, сейчас в транспортно-логистическом центре дополнительно обустраиваются примерно 400 беженцев. До этого в Минске говорили, что там уже находятся около тысячи человек.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перешли из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

белоруссия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T13:35 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео