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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759625036.html
В Белоруссии зафиксировали случай COVID-19 среди мигрантов на границе
В Белоруссии зафиксировали случай COVID-19 среди мигрантов на границе - РИА Новости, 18.11.2021
В Белоруссии зафиксировали случай COVID-19 среди мигрантов на границе
Белорусские медики выявили первый случай инфицирования SARS-CoV-2 среди мигрантов на границе с Польшей, заявил зампредседателя Гродненского облисполкома Виктор... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:35
2021-11-18T13:50
распространение коронавируса
в мире
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Белорусские медики выявили первый случай инфицирования SARS-CoV-2 среди мигрантов на границе с Польшей, заявил зампредседателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк."В транспортно-логистическом центре зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику", — приводит его слова Sputnik Беларусь.Ранее сообщалось, что в ближайшее время белорусская сторона собирается начать вакцинацию нелегалов китайским препаратом Vero Cell.По данным местных властей, сейчас в транспортно-логистическом центре дополнительно обустраиваются примерно 400 беженцев. До этого в Минске говорили, что там уже находятся около тысячи человек.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перешли из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
В Белоруссии зафиксировали случай COVID-19 среди мигрантов на границе
МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Белорусские медики выявили первый случай инфицирования SARS-CoV-2 среди мигрантов на границе с Польшей, заявил зампредседателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.
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13:35 18.11.2021 (обновлено: 13:50 18.11.2021)
 
В Белоруссии зафиксировали случай COVID-19 среди мигрантов на границе

Белорусские медики зафиксировали один случай COVID-19 среди мигрантов на границе

© REUTERS / BelTA/Maxim GuchekМигранты в районе пограничного перехода Брузги на белорусско-польской границе
Мигранты в районе пограничного перехода Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / BelTA/Maxim Guchek
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Белорусские медики выявили первый случай инфицирования SARS-CoV-2 среди мигрантов на границе с Польшей, заявил зампредседателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.
"В транспортно-логистическом центре зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику", — приводит его слова Sputnik Беларусь.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время белорусская сторона собирается начать вакцинацию нелегалов китайским препаратом Vero Cell.
По данным местных властей, сейчас в транспортно-логистическом центре дополнительно обустраиваются примерно 400 беженцев. До этого в Минске говорили, что там уже находятся около тысячи человек.

Миграционный кризис

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.
В понедельник около 3,5 тысячи человек перешли из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
 
Распространение коронавирусаВ миреБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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