https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759607657.html

Ректор МГУ оценил технологии дистанционного образования в России

Ректор МГУ оценил технологии дистанционного образования в России - РИА Новости, 18.11.2021

Ректор МГУ оценил технологии дистанционного образования в России

Пандемия коронавируса ускорила внедрение технологий в учебные процессы и приблизила цифровую зрелость российского образования, сказал ректор Московского... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:23

2021-11-18T12:23

2021-11-18T12:23

общество

виктор садовничий

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса ускорила внедрение технологий в учебные процессы и приблизила цифровую зрелость российского образования, сказал ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, математик Виктор Садовничий на пленарном заседании всероссийского съезда учителей и преподавателей математики и информатики.Садовничий напомнил, что ранее вышел указ президент, поставивший перед российским образованием задачу достичь цифровой зрелости к 2030 году, а также усовершенствовать преподавание математики и информатики в школе и программ, связанных с технологиями искусственного интеллекта в вузе.По мнению Садовничего, учителя и преподаватели смогли успешно справиться с новой реальностью и подстроиться под условия дистанционного обучения."В целом, можно сказать, что мы достойно ответили на этот глобальный вызов", - добавил Садовничий.Третий съезд учителей математики и информатики был собран с целью обсуждения положения дел в преподавании и обсуждения возможных путей развития этой области. Съезд пройдет в течение двух дней. Только за первый день, 18 ноября, будут озвучены 140 докладов.

https://na.ria.ru/20210830/mgpu-1747195604.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, виктор садовничий, здоровье - общество, коронавирус в россии