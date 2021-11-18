https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759607657.html
Ректор МГУ оценил технологии дистанционного образования в России
Ректор МГУ оценил технологии дистанционного образования в России - РИА Новости, 18.11.2021
Ректор МГУ оценил технологии дистанционного образования в России
Пандемия коронавируса ускорила внедрение технологий в учебные процессы и приблизила цифровую зрелость российского образования, сказал ректор Московского... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:23
2021-11-18T12:23
2021-11-18T12:23
общество
виктор садовничий
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса ускорила внедрение технологий в учебные процессы и приблизила цифровую зрелость российского образования, сказал ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, математик Виктор Садовничий на пленарном заседании всероссийского съезда учителей и преподавателей математики и информатики.Садовничий напомнил, что ранее вышел указ президент, поставивший перед российским образованием задачу достичь цифровой зрелости к 2030 году, а также усовершенствовать преподавание математики и информатики в школе и программ, связанных с технологиями искусственного интеллекта в вузе.По мнению Садовничего, учителя и преподаватели смогли успешно справиться с новой реальностью и подстроиться под условия дистанционного обучения."В целом, можно сказать, что мы достойно ответили на этот глобальный вызов", - добавил Садовничий.Третий съезд учителей математики и информатики был собран с целью обсуждения положения дел в преподавании и обсуждения возможных путей развития этой области. Съезд пройдет в течение двух дней. Только за первый день, 18 ноября, будут озвучены 140 докладов.
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общество, виктор садовничий, здоровье - общество, коронавирус в россии
Ректор МГУ оценил технологии дистанционного образования в России
Садовничий: пандемия приблизила цифровую зрелость российского образования
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Пандемия коронавируса ускорила внедрение технологий в учебные процессы и приблизила цифровую зрелость российского образования, сказал ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, математик Виктор Садовничий
на пленарном заседании всероссийского съезда учителей и преподавателей математики и информатики.
Садовничий напомнил, что ранее вышел указ президент, поставивший перед российским образованием задачу достичь цифровой зрелости к 2030 году, а также усовершенствовать преподавание математики и информатики в школе и программ, связанных с технологиями искусственного интеллекта в вузе.
"Пандемия приблизила цифровую зрелость и поставила систему образования перед необходимостью оперативно и повсеместно внедрять технологии дистанционного обучения. Учителя и преподаватели открыли для себя новые возможности - прошли, если можно так сказать, незапланированное повышение квалификации и смогли работать в цифровой среде", - заявил реактор.
По мнению Садовничего, учителя и преподаватели смогли успешно справиться с новой реальностью и подстроиться под условия дистанционного обучения.
"В целом, можно сказать, что мы достойно ответили на этот глобальный вызов", - добавил Садовничий.
Третий съезд учителей математики и информатики был собран с целью обсуждения положения дел в преподавании и обсуждения возможных путей развития этой области. Съезд пройдет в течение двух дней. Только за первый день, 18 ноября, будут озвучены 140 докладов.