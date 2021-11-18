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В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 18.11.2021
В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 37 374, до 9 219 912, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:18
2021-11-18T11:18
2021-11-18T11:18
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 37 374, до 9 219 912, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 37 374 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 617 (7,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За время пандемии в стране зарегистрировано 9 219 912 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,41%.
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РИА Новости
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В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом