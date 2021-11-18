https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759579506.html

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств - РИА Новости, 18.11.2021

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств

Правительство России продлило до 1 января 2023 года упрощенный порядок регистрации лекарств против коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:09

2021-11-18T10:09

2021-11-18T10:12

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительство России продлило до 1 января 2023 года упрощенный порядок регистрации лекарств против коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для введения в оборот медицинских препаратов в максимально короткие сроки. Такой порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года, однако был продлен еще на год."До 1 января 2023 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от коронавируса. Речь идет о различных противовирусных лекарствах и вакцинах", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что это решение позволит не допустить перебоев с поставками препаратов в аптеки, поликлиники и больницы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211117/gripp-1759531339.html

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общество, правительство рф, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии