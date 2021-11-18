10:09 18.11.2021 (обновлено: 10:12 18.11.2021)
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств против COVID-19
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительство России продлило до 1 января 2023 года упрощенный порядок регистрации лекарств против коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина.
"В России продлевается процедура ускоренной регистрации лекарств и получения разрешительных документов на использование препаратов для лечения больных с коронавирусом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для введения в оборот медицинских препаратов в максимально короткие сроки. Такой порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года, однако был продлен еще на год.
"До 1 января 2023 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от коронавируса. Речь идет о различных противовирусных лекарствах и вакцинах", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что это решение позволит не допустить перебоев с поставками препаратов в аптеки, поликлиники и больницы.