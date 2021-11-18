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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759576384.html
Билл Гейтс предсказал конец пандемии
Билл Гейтс заговорил о скором окончании пандемии коронавируса - РИА Новости, 18.11.2021
Билл Гейтс предсказал конец пандемии
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс допустил, что коронавирус станет менее опасным уже к середине следующего года. Возможный сценарий развития пандемии... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:50
2021-11-18T11:04
распространение коронавируса
в мире
грипп
вакцинация
майкл блумберг
билл гейтс
microsoft corporation
коронавирусы
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс допустил, что коронавирус станет менее опасным уже к середине следующего года. Возможный сценарий развития пандемии предприниматель изложил в выступлении на Новом экономическом форуме Майкла Блумберга."С природным иммунитетом, вакцинным иммунитетом и новыми лекарствами для орального применения, которые могут дать такой масштаб иммунитета, которого никогда не добивались антитела, уровни смертности и тяжелого течения болезни должны резко упасть и к следующему лету стать даже чуть ниже, чем соответствующие уровни при сезонном гриппе", — сказал Гейтс, добавив, что это возможно, только если не возникнут новые штаммы.По его мнению, такой вывод позволяют сделать последние "очень хорошие" новости по вакцинам и лекарствам для орального применения. Миллиардер уверен, что все сложности, связанные с нехваткой вакцин, решатся к следующему году и останутся только ограничения, вызванные логистикой и спросом. Он отметил, что в некоторых странах, например в Африке, рост спроса на вакцины станет определенным вызовом, но пообещал делать все возможное для решения этой проблемы.Гейтс также обратил внимание на то, что антивирусный препарат для орального применения, разработанный компанией Merck, будет довольно дешев — меньше восьми долларов."Это позволит любому человеку, который по возрасту или в результате того, что он страдает хронической болезнью, находится в зоне риска, начать превентивное лечение немедленно после получения положительного результата теста", — рассказал основатель Microsoft.Всего в мире насчитывается более 250 миллионов заразившихся коронавирусом, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось.
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в мире, грипп, вакцинация, майкл блумберг, билл гейтс, microsoft corporation, коронавирусы, коронавирус covid-19
09:50 18.11.2021 (обновлено: 11:04 18.11.2021)
 
Билл Гейтс заговорил о скором окончании пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Гейтс: смертность от коронавируса может резко упасть летом 2022 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс допустил, что коронавирус станет менее опасным уже к середине следующего года. Возможный сценарий развития пандемии предприниматель изложил в выступлении на Новом экономическом форуме Майкла Блумберга.
"С природным иммунитетом, вакцинным иммунитетом и новыми лекарствами для орального применения, которые могут дать такой масштаб иммунитета, которого никогда не добивались антитела, уровни смертности и тяжелого течения болезни должны резко упасть и к следующему лету стать даже чуть ниже, чем соответствующие уровни при сезонном гриппе", — сказал Гейтс, добавив, что это возможно, только если не возникнут новые штаммы.
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По его мнению, такой вывод позволяют сделать последние "очень хорошие" новости по вакцинам и лекарствам для орального применения. Миллиардер уверен, что все сложности, связанные с нехваткой вакцин, решатся к следующему году и останутся только ограничения, вызванные логистикой и спросом. Он отметил, что в некоторых странах, например в Африке, рост спроса на вакцины станет определенным вызовом, но пообещал делать все возможное для решения этой проблемы.
Гейтс также обратил внимание на то, что антивирусный препарат для орального применения, разработанный компанией Merck, будет довольно дешев — меньше восьми долларов.
"Это позволит любому человеку, который по возрасту или в результате того, что он страдает хронической болезнью, находится в зоне риска, начать превентивное лечение немедленно после получения положительного результата теста", — рассказал основатель Microsoft.
Всего в мире насчитывается более 250 миллионов заразившихся коронавирусом, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось.
 
Распространение коронавирусаВ миреГриппВакцинацияМайкл БлумбергБилл ГейтсMicrosoft CorporationКоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
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