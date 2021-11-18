https://ria.ru/20211118/koordinatsiya-1759663926.html

Путин призвал ШОС теснее координировать повестку в рамках ООН

Путин призвал ШОС теснее координировать повестку в рамках ООН - РИА Новости, 18.11.2021

Путин призвал ШОС теснее координировать повестку в рамках ООН

Тесная координация внешнеполитической деятельность стран Шанхайской организации сотрудничества в ООН и на других площадках в интересах стран-участниц... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:32

2021-11-18T16:32

2021-11-18T16:57

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Тесная координация внешнеполитической деятельность стран Шанхайской организации сотрудничества в ООН и на других площадках в интересах стран-участниц объединения, считает президент РФ Владимир Путин.На расширенном заседании коллегии МИД РФ Путин отметил, что ШОС является одним из наиболее влиятельных центров многополярной международной архитектуры."(ШОС - ред.) ощутимо способствует обеспечению стабильности и устойчивого социально-экономического роста в Евразийском регионе. В наших интересах добиваться того, чтобы государства-члены ШОС теснее координировали внешнеполитическую деятельность, прежде всего в ООН, а также на других площадках", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211118/odkb-1759663081.html

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2021

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