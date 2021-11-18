https://ria.ru/20211118/koordinatsiya-1759663926.html
Путин призвал ШОС теснее координировать повестку в рамках ООН
Путин призвал ШОС теснее координировать повестку в рамках ООН - РИА Новости, 18.11.2021
Путин призвал ШОС теснее координировать повестку в рамках ООН
Тесная координация внешнеполитической деятельность стран Шанхайской организации сотрудничества в ООН и на других площадках в интересах стран-участниц... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:32
2021-11-18T16:32
2021-11-18T16:57
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Тесная координация внешнеполитической деятельность стран Шанхайской организации сотрудничества в ООН и на других площадках в интересах стран-участниц объединения, считает президент РФ Владимир Путин.На расширенном заседании коллегии МИД РФ Путин отметил, что ШОС является одним из наиболее влиятельных центров многополярной международной архитектуры."(ШОС - ред.) ощутимо способствует обеспечению стабильности и устойчивого социально-экономического роста в Евразийском регионе. В наших интересах добиваться того, чтобы государства-члены ШОС теснее координировали внешнеполитическую деятельность, прежде всего в ООН, а также на других площадках", - сказал Путин.
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в мире, оон, владимир путин, шос, россия
16:32 18.11.2021 (обновлено: 16:57 18.11.2021)
Путин призвал ШОС теснее координировать повестку в рамках ООН
Путин призвал ШОС теснее координировать внешнеполитическую деятельность в рамках ООН