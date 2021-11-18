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"Земляне" выступили на гала-концерте в честь Леонида Дербенева
"Земляне" выступили на гала-концерте в честь Леонида Дербенева - РИА Новости, 18.11.2021
"Земляне" выступили на гала-концерте в честь Леонида Дербенева
В Государственном Кремлевском Дворце 18 ноября 2021 года состоялось шоу "Между прошлым и будущим", посвященное творчеству легендарного советского... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T21:30
2021-11-18T21:30
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МОСКВА, 18 ноя - Пресс-служба группы "Земляне". В Государственном Кремлевском Дворце 18 ноября 2021 года состоялось шоу "Между прошлым и будущим", посвященное творчеству легендарного советского поэта-песенника Леонида Дербенева."Земляне" исполнили на сцене Кремлевского Дворца проверенные временем хиты "Прости, Земля" и "А жизнь идет", стихи для которых написал Леонид Дербенев.Творческий союз "Землян" и Дербенева был особенно ценен для советской публики – поклонникам полюбилось сочетание глубоких поэтических текстов и молодежных рок-аранжировок. Сегодня, как и раньше, фанаты группы наслаждаются лирикой и гитарными соло в исполнении культовой группы.Леонид Дербенев написал более 2500 песен, большинство из которых стали народными хитами: "Есть только миг", "Все могут короли", "Остров Невезения", "Куда уходит детство", "Этот мир придуман не нами", "Три белых коня". Они звучали в фильмах "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Земля Санникова", "12 стульев" и по праву заслужили всенародную любовь.Вместе с "Землянами" на концерте, посвященном Леониду Дербеневу, выступили Филипп Киркоров, Вячеслав Добрынин, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, группа "Самоцветы", Александр Зацепин, Максим Дунаевский и многие другие.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 18 ноя - Пресс-служба группы "Земляне". В Государственном Кремлевском Дворце 18 ноября 2021 года состоялось шоу "Между прошлым и будущим", посвященное творчеству легендарного советского поэта-песенника Леонида Дербенева.
"Земляне" исполнили на сцене Кремлевского Дворца проверенные временем хиты "Прости, Земля" и "А жизнь идет", стихи для которых написал Леонид Дербенев.
Творческий союз "Землян" и Дербенева был особенно ценен для советской публики – поклонникам полюбилось сочетание глубоких поэтических текстов и молодежных рок-аранжировок. Сегодня, как и раньше, фанаты группы наслаждаются лирикой и гитарными соло в исполнении культовой группы.
"Нам посчастливилось сотрудничать с этим великим песенником и мне особенно приятно, что наше совместное творчество востребовано и сегодня. Стихи Леонида Дербенева никогда не устареют. Он писал на важные для каждого человека темы: о смысле жизни, о судьбе нашей планеты. "Землян" до сих пор просят исполнить эти старые хиты. Люди тянутся к искреннему, к настоящему", - прокомментировал гитарист золотого состава "Землян" Игорь Романов.
Леонид Дербенев написал более 2500 песен, большинство из которых стали народными хитами: "Есть только миг", "Все могут короли", "Остров Невезения", "Куда уходит детство", "Этот мир придуман не нами", "Три белых коня". Они звучали в фильмах "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Земля Санникова", "12 стульев" и по праву заслужили всенародную любовь.
Вместе с "Землянами" на концерте, посвященном Леониду Дербеневу, выступили Филипп Киркоров, Вячеслав Добрынин, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, группа "Самоцветы", Александр Зацепин, Максим Дунаевский и многие другие.
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