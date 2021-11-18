https://ria.ru/20211118/konservy-1759701815.html

Россельхознадзор предложил ввести маркировку консервов

Россельхознадзор предложил ввести маркировку консервов - РИА Новости, 18.11.2021

Россельхознадзор предложил ввести маркировку консервов

Россельхознадзор считает необходимым ввести в России маркировку консервированной животноводческой продукции, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:05

2021-11-18T19:05

2021-11-18T19:05

экономика

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор считает необходимым ввести в России маркировку консервированной животноводческой продукции, говорится в сообщении ведомства.Оно указывает, что вопросы маркировки пищевой продукции обсуждались в среду на встрече руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор национальной системы цифровой маркировки "Честный знак") Михаила Дубина."Консервы маркировать необходимо. Россельхознадзор выявляет большой процент фальсификации, например, вместо указанной на маркировке сайры в состав вводится более дешевая сельдь иваси. Икру иностранного производства часто выдают за продукцию российских заводов", - отметил Данкверт.По его словам, поскольку обязанность производителя указывать происхождение используемого сырья в настоящее время не урегулирована на законодательном уровне, предприниматели, например, закупают сырье в Китае, фасуют - в России, а продают - как продукцию собственного изготовления. В результате вводится в заблуждение потребитель, поэтому маркировка может стать эффективным инструментом в борьбе с подобного рода деятельностью, подчеркнул глава ведомства.В сообщении говорится, что ЦРПТ поддержал инициативу Россельхознадзора и сообщил о готовности совместно с ведомством внедрять маркировку этой продукции, если такое решение будет принято правительством.Стороны также обсудили интеграцию информационной системы Россельхознадзора "ВетИС" и системы цифровой маркировки "Честный знак", которая позволит эффективно выявлять недобросовестных производителе. Как отметил председатель совета директоров ЦРПТ, существующих законодательных норм для интеграции систем достаточно, чтобы немедленно приступить к реализации проекта.

https://ria.ru/20211115/moskva-1759056866.html

https://ria.ru/20211025/produkty-1756147658.html

россия

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экономика, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия