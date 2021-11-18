https://ria.ru/20211118/konflikt-1759663555.html

Путин заявил об увеличении количества региональных конфликтов в мире

Путин заявил об увеличении количества региональных конфликтов в мире - РИА Новости, 18.11.2021

Путин заявил об увеличении количества региональных конфликтов в мире

Количество региональных конфликтов в мире множится, требует быстрого реагирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:30

2021-11-18T16:30

2021-11-18T16:50

россия

в мире

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Количество региональных конфликтов в мире множится, требует быстрого реагирования, заявил президент РФ Владимир Путин."Традиционно наша дипломатия вовлечена в урегулирование региональных конфликтов. К сожалению, количество таких конфликтов и кризисных ситуаций в мире множится, требует все большего внимания и оперативного реагирования",- сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

https://ria.ru/20211118/rossiya-1759666180.html

россия

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2021

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россия, в мире, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)