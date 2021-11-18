https://ria.ru/20211118/konflikt-1759663555.html
Путин заявил об увеличении количества региональных конфликтов в мире
Путин заявил об увеличении количества региональных конфликтов в мире - РИА Новости, 18.11.2021
Путин заявил об увеличении количества региональных конфликтов в мире
Количество региональных конфликтов в мире множится, требует быстрого реагирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:30
2021-11-18T16:30
2021-11-18T16:50
россия
в мире
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660588_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_17ceecfe807fef98b00a39e3da143dae.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Количество региональных конфликтов в мире множится, требует быстрого реагирования, заявил президент РФ Владимир Путин."Традиционно наша дипломатия вовлечена в урегулирование региональных конфликтов. К сожалению, количество таких конфликтов и кризисных ситуаций в мире множится, требует все большего внимания и оперативного реагирования",- сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
https://ria.ru/20211118/rossiya-1759666180.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660588_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_571e4cbbca39a5236a99282fcb709472.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:30 18.11.2021 (обновлено: 16:50 18.11.2021)
Путин заявил об увеличении количества региональных конфликтов в мире
Путин: региональных конфликтов в мире все больше, нужно реагировать быстро