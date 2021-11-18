https://ria.ru/20211118/klin-1759596377.html
Зону отдыха вдоль Демьяновского проезда обновят в Клину
Зону отдыха вдоль Демьяновского проезда обновят в Клину - РИА Новости, 18.11.2021
Зону отдыха вдоль Демьяновского проезда обновят в Клину
Благоустройство зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда в городском округе Клин начнется в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:58
2021-11-18T11:58
2021-11-18T11:58
новости подмосковья
клин
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759601840_0:34:650:400_1920x0_80_0_0_cdb12db1d4011b79a61238f6c9d722c0.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Благоустройство зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда в городском округе Клин начнется в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области."В следующем году проведут благоустройство зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона "Строитель". Проект благоустройства победил в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в текущем году. Благоустройство территории позволит создать благоприятные условия для жизни и туризма", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.Он добавил, что в рамках благоустройства на территории запланировано сделать смотровую площадку, площадь для проведения выставок, установить детские игровые площадки, сцену с амфитеатром, трибуны, обустроить аллею с площадками для отдыха, провести озеленение, освещение, а также организовать видеонаблюдение.Кроме того, в 2022 году в округе планируется благоустроить сквер памяти государственного деятеля Арсения Зверева в Клину, а также Школьный сквер по улице Текстильная в городе Высоковск.
https://ria.ru/20211118/aerodrom-1759588227.html
клин
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759601840_37:0:614:433_1920x0_80_0_0_249525f752ea8f4f90cdf0dadb337ca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клин, московская область (подмосковье), михаил хайкин