https://ria.ru/20211118/klin-1759596377.html

Зону отдыха вдоль Демьяновского проезда обновят в Клину

Зону отдыха вдоль Демьяновского проезда обновят в Клину - РИА Новости, 18.11.2021

Зону отдыха вдоль Демьяновского проезда обновят в Клину

Благоустройство зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда в городском округе Клин начнется в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:58

2021-11-18T11:58

2021-11-18T11:58

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клин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Благоустройство зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда в городском округе Клин начнется в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области."В следующем году проведут благоустройство зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона "Строитель". Проект благоустройства победил в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в текущем году. Благоустройство территории позволит создать благоприятные условия для жизни и туризма", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.Он добавил, что в рамках благоустройства на территории запланировано сделать смотровую площадку, площадь для проведения выставок, установить детские игровые площадки, сцену с амфитеатром, трибуны, обустроить аллею с площадками для отдыха, провести озеленение, освещение, а также организовать видеонаблюдение.Кроме того, в 2022 году в округе планируется благоустроить сквер памяти государственного деятеля Арсения Зверева в Клину, а также Школьный сквер по улице Текстильная в городе Высоковск.

https://ria.ru/20211118/aerodrom-1759588227.html

клин

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клин, московская область (подмосковье), михаил хайкин