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Путин рассказал, почему Запад пытается вбить клин между Россией и Китаем
Путин рассказал, почему Запад пытается вбить клин между Россией и Китаем - РИА Новости, 18.11.2021
Путин рассказал, почему Запад пытается вбить клин между Россией и Китаем
Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:43
2021-11-18T16:43
2021-11-18T17:02
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владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МИД РФ.
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в мире, китай, владимир путин, россия
16:43 18.11.2021 (обновлено: 17:02 18.11.2021)
Путин рассказал, почему Запад пытается вбить клин между Россией и Китаем
Путин: отношения с Китаем достигли наивысшего уровня за всю историю, это не всем нравится