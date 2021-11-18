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Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира
Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира - РИА Новости, 22.11.2021
Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира
Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-18T15:13
2021-11-22T14:20
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что кинологам нужно было за 20 минут найти троих пострадавших в лесном массиве. Команда справилась с задачей и заработала 253 балла из возможных 260."В чемпионате мира, который проходил в Румынии, участвовали команды из семи стран", - дополняется в сообщении.Уточняется, что кинологическая группа столичного Пожарно-спасательного центра состоит из 13 человек, включая восемь кинологов. С начала года кинологи спасли около 30 человек.
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15:13 18.11.2021 (обновлено: 14:20 22.11.2021)
 

Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыМосковские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира
Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира. Российская команда дебютировала на турнире и стала первой в дисциплине "Поиск в природной среде". Столицу в сборной представляли Любовь Петрушина и бордер-колли Рэй из аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы и Светлана Манакова с бельгийской овчаркой Афи из общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кинологам нужно было за 20 минут найти троих пострадавших в лесном массиве. Команда справилась с задачей и заработала 253 балла из возможных 260.
"В чемпионате мира, который проходил в Румынии, участвовали команды из семи стран", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что кинологическая группа столичного Пожарно-спасательного центра состоит из 13 человек, включая восемь кинологов. С начала года кинологи спасли около 30 человек.
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