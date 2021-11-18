https://ria.ru/20211118/kinologi-1760172836.html

Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира

Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира - РИА Новости, 22.11.2021

Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира

Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-18T15:13

2021-11-18T15:13

2021-11-22T14:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Московские кинологи в составе сборной России выиграли чемпионат мира, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что кинологам нужно было за 20 минут найти троих пострадавших в лесном массиве. Команда справилась с задачей и заработала 253 балла из возможных 260."В чемпионате мира, который проходил в Румынии, участвовали команды из семи стран", - дополняется в сообщении.Уточняется, что кинологическая группа столичного Пожарно-спасательного центра состоит из 13 человек, включая восемь кинологов. С начала года кинологи спасли около 30 человек.

https://realty.ria.ru/20201224/kinologi-1590565264.html

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2021

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