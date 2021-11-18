Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/khabarovsk-1759570968.html
Коренные народы Хабаровского края получат рыбу бесплатно
Коренные народы Хабаровского края получат рыбу бесплатно - РИА Новости, 18.11.2021
Коренные народы Хабаровского края получат рыбу бесплатно
Рыбопромышленные предприятия безвозмездно выделят рыбу лососевых пород для жителей Хабаровского края из числа коренных малочисленных народов Севера, которые... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T08:55
2021-11-18T08:55
общество
хабаровский край
всемирный фонд дикой природы
амур (река)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737349647_0:128:3000:1816_1920x0_80_0_0_d8c7c069c8341800a264b6e3edcbea0f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Рыбопромышленные предприятия безвозмездно выделят рыбу лососевых пород для жителей Хабаровского края из числа коренных малочисленных народов Севера, которые из-за плохой путины остались без рыбы, сообщает правительство региона.Ранее на этой неделе глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что лососевая путина в Хабаровском крае стала самой плохой за последние пять лет, представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС) не смогли заготовить необходимые объемы рыбы. По его словам, на Амуре действует ряд ограничений по орудиям вылова и срокам, тем не менее тенденция по снижению уловов сохраняется. Губернатор поручил подготовить предложения по оказанию помощи представителям КМНС и введению дополнительных ограничений промысла лососевых для сохранения их популяции на Амуре. В среду WWF России предложил минимум на 4 года запретить промышленный вылов летней и осенней кеты в Амуре и Амурском лимане для сохранения ее популяции."В первую очередь помощь получат наименее социально защищенные категории граждан. Всего около 3,4 тысячи человек… Помощь получат те районы, где по результатам осенней путины вылов составил менее 50% от прогнозируемых объемов. Это Амурский, Нанайский и Хабаровский районы. При этом в первоочередном порядке рыбу направят в населенные пункты, относящиеся к территориям компактного проживания коренных народов", - говорится в сообщении.Заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров отметил, что в числе получателей поддержки - люди пожилого возраста, инвалиды, родители, в одиночку воспитывающие детей, а также многодетные семьи. Каждому будет выделено по 10 килограммов рыбы лососевых пород."После проведенных переговоров рыбопромышленные предприятия согласились безвозмездно предоставить свежемороженую рыбу для коренных народов. Это четыре крупнейшие ассоциации. Сейчас они просчитывают свои возможности. Если предприятия смогут выделить больше рыбы, то ее распределим дополнительно. Кроме того, сейчас прорабатываются и другие варианты оказания помощи нуждающимся гражданам, например, планируем обеспечивать не только лососевыми, но и рыбой других пород", - сказал Сабуров, чьи слова приводятся в сообщении.Завершить выдачу кеты населению планируется в первой декаде декабря.
https://ria.ru/20211117/kod-1759410970.html
хабаровский край
амур (река)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737349647_204:0:2796:1944_1920x0_80_0_0_d0713e12bf070910687588ac589ef0d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, хабаровский край, всемирный фонд дикой природы, амур (река), россия
08:55 18.11.2021
 
Коренные народы Хабаровского края получат рыбу бесплатно

Коренные народы Хабаровского края, оставшиеся без улова, получат рыбу бесплатно

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкСайра
Сайра - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Рыбопромышленные предприятия безвозмездно выделят рыбу лососевых пород для жителей Хабаровского края из числа коренных малочисленных народов Севера, которые из-за плохой путины остались без рыбы, сообщает правительство региона.
Ранее на этой неделе глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что лососевая путина в Хабаровском крае стала самой плохой за последние пять лет, представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС) не смогли заготовить необходимые объемы рыбы. По его словам, на Амуре действует ряд ограничений по орудиям вылова и срокам, тем не менее тенденция по снижению уловов сохраняется. Губернатор поручил подготовить предложения по оказанию помощи представителям КМНС и введению дополнительных ограничений промысла лососевых для сохранения их популяции на Амуре. В среду WWF России предложил минимум на 4 года запретить промышленный вылов летней и осенней кеты в Амуре и Амурском лимане для сохранения ее популяции.
Новый международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 10:40Распространение коронавируса
В Хабаровском крае вводят систему QR-кодов для перелетов внутри региона
"В первую очередь помощь получат наименее социально защищенные категории граждан. Всего около 3,4 тысячи человек… Помощь получат те районы, где по результатам осенней путины вылов составил менее 50% от прогнозируемых объемов. Это Амурский, Нанайский и Хабаровский районы. При этом в первоочередном порядке рыбу направят в населенные пункты, относящиеся к территориям компактного проживания коренных народов", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров отметил, что в числе получателей поддержки - люди пожилого возраста, инвалиды, родители, в одиночку воспитывающие детей, а также многодетные семьи. Каждому будет выделено по 10 килограммов рыбы лососевых пород.
"После проведенных переговоров рыбопромышленные предприятия согласились безвозмездно предоставить свежемороженую рыбу для коренных народов. Это четыре крупнейшие ассоциации. Сейчас они просчитывают свои возможности. Если предприятия смогут выделить больше рыбы, то ее распределим дополнительно. Кроме того, сейчас прорабатываются и другие варианты оказания помощи нуждающимся гражданам, например, планируем обеспечивать не только лососевыми, но и рыбой других пород", - сказал Сабуров, чьи слова приводятся в сообщении.
Завершить выдачу кеты населению планируется в первой декаде декабря.
 
ОбществоХабаровский крайВсемирный фонд дикой природыАмур (река)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева
11:33Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации
11:33Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
11:31Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
11:30В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19
11:29Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
11:26Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"
11:22В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представление
11:20Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:18В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
11:18Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом
11:17Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:17В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:17В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
11:14Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
11:13Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
11:12СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России
11:11Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*
11:09В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта
11:07Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против КиеваГлава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинацииПриморского депутата Самсонова увезли из суда на скоройРанее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеляВ Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представлениеОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусомВернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газомНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантовРашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосемСМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из РоссииРоскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объектаПравительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода