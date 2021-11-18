https://ria.ru/20211118/khabarovsk-1759570968.html

Коренные народы Хабаровского края получат рыбу бесплатно

Коренные народы Хабаровского края получат рыбу бесплатно - РИА Новости, 18.11.2021

Коренные народы Хабаровского края получат рыбу бесплатно

Рыбопромышленные предприятия безвозмездно выделят рыбу лососевых пород для жителей Хабаровского края из числа коренных малочисленных народов Севера, которые... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T08:55

2021-11-18T08:55

2021-11-18T08:55

общество

хабаровский край

всемирный фонд дикой природы

амур (река)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Рыбопромышленные предприятия безвозмездно выделят рыбу лососевых пород для жителей Хабаровского края из числа коренных малочисленных народов Севера, которые из-за плохой путины остались без рыбы, сообщает правительство региона.Ранее на этой неделе глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что лососевая путина в Хабаровском крае стала самой плохой за последние пять лет, представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС) не смогли заготовить необходимые объемы рыбы. По его словам, на Амуре действует ряд ограничений по орудиям вылова и срокам, тем не менее тенденция по снижению уловов сохраняется. Губернатор поручил подготовить предложения по оказанию помощи представителям КМНС и введению дополнительных ограничений промысла лососевых для сохранения их популяции на Амуре. В среду WWF России предложил минимум на 4 года запретить промышленный вылов летней и осенней кеты в Амуре и Амурском лимане для сохранения ее популяции."В первую очередь помощь получат наименее социально защищенные категории граждан. Всего около 3,4 тысячи человек… Помощь получат те районы, где по результатам осенней путины вылов составил менее 50% от прогнозируемых объемов. Это Амурский, Нанайский и Хабаровский районы. При этом в первоочередном порядке рыбу направят в населенные пункты, относящиеся к территориям компактного проживания коренных народов", - говорится в сообщении.Заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров отметил, что в числе получателей поддержки - люди пожилого возраста, инвалиды, родители, в одиночку воспитывающие детей, а также многодетные семьи. Каждому будет выделено по 10 килограммов рыбы лососевых пород."После проведенных переговоров рыбопромышленные предприятия согласились безвозмездно предоставить свежемороженую рыбу для коренных народов. Это четыре крупнейшие ассоциации. Сейчас они просчитывают свои возможности. Если предприятия смогут выделить больше рыбы, то ее распределим дополнительно. Кроме того, сейчас прорабатываются и другие варианты оказания помощи нуждающимся гражданам, например, планируем обеспечивать не только лососевыми, но и рыбой других пород", - сказал Сабуров, чьи слова приводятся в сообщении.Завершить выдачу кеты населению планируется в первой декаде декабря.

https://ria.ru/20211117/kod-1759410970.html

хабаровский край

амур (река)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, хабаровский край, всемирный фонд дикой природы, амур (река), россия