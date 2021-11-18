https://ria.ru/20211118/katok-1759691436.html

Более 300 катков будет работать зимой в Подмосковье

Более 300 катков будет работать зимой в Подмосковье - РИА Новости, 18.11.2021

Более 300 катков будет работать зимой в Подмосковье

Более 300 катков будет работать в Подмосковье в зимний сезон 2021-2022 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:14

2021-11-18T18:14

2021-11-18T18:14

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Более 300 катков будет работать в Подмосковье в зимний сезон 2021-2022 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области."В этот зимний сезон в Подмосковье будет открыто более 300 катков. На них будут работать прокаты, раздевалки, новогоднее освещение, теплые зоны, а также звучать музыкальное сопровождение с новогодним плейлистом. На некоторых катках будут предусмотрены камеры хранения и оборудованы трибуны для посетителей, где можно отдохнуть, подождать близких или свой сеанс", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.Он добавил, что жители и гости региона смогут покататься на коньках в парках "Патриот", "Раздолье" в Одинцовском округе, в Балашихинском парке "Пехорка", в парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде, в парке "Березовая роща" в Дмитрове, в Центральном парке Реутова и в парке имени Талалихина в Подольске."В этом году новые катки впервые появятся на Центральной площади в Домодедово, в парке Питомник Серпухова, в парке Наташинские пруды в Люберцах и в Одинцовском парке Малевича", - напомнил Хайкин.

https://ria.ru/20211118/klin-1759596377.html

серпухов

реутов

московская область (подмосковье)

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серпухов, реутов, московская область (подмосковье), михаил хайкин