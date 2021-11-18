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ВТБ Капитал Инвестиции запустили спецфонды для инвестиций в росбумаги
ВТБ Капитал Инвестиции запустили спецфонды для инвестиций в росбумаги - РИА Новости, 18.11.2021
ВТБ Капитал Инвестиции запустили спецфонды для инвестиций в росбумаги
ВТБ Капитал Инвестиции запустили два новых открытых паевых инвестиционных фонда со стратегиями, предполагающими инвестиции исключительно в российские активы:... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:01
2021-11-18T16:01
новости компаний - экономика
втб
россия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции запустили два новых открытых паевых инвестиционных фонда со стратегиями, предполагающими инвестиции исключительно в российские активы: ОПИФ "ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты" и ОПИФ "ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты", сообщает пресс-служба ВТБ."Портфели будут формироваться с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Это первые учитывающие требования нормативного акта фонды на рынке, аналогов им сегодня нет", - говорится в пресс-релизе.По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, в России все больше людей начинают использовать инвестиции для управления собственными сбережениями, и все больший интерес проявляется именно к коллективным инвестициям, когда человеку не требуется тратить собственное время для эффективного управления портфелем."На рынке до сих пор не было продукта, который подходил бы клиентам, которые попадают под ограничения 79-ФЗ. Это сотни тысяч человек. Мы часто сталкивались с таким запросом и до этого решали данную задачу в частном порядке в рамках стратегий доверительного управления. Теперь же мы запустили универсальные продукты, которые удовлетворяют требованиям данного закона и при этом максимально доступны – инвестиции в данные фонды возможны от 1 тысячи рублей. Мы стараемся слышать наших клиентов и постоянно расширяем и актуализируем свою продуктовую линейку. Сделать инвестиции удобными и доступными каждому – наш ключевой приоритет. Именно такой подход обеспечивает нам высокие темпы роста - с начала года объемы инвестированных в наши ОПИФ средств выросла на 33% - до 200 млрд рублей", - отметил Потапов.В пресс-службе пояснили, что инвестиционный процесс при управлении новыми фондами основан на принципах и правилах работы флагманских фондов ВТБ Капитал Инвестиции - "ВТБ – Фонд Акций" и "ВТБ – Фонд Казначейский". Эти ОПИФ уже многие годы занимают лидирующие позиции на рынке, как по привлечению клиентских средств, так и по результатам управления.Покупка паев ОПИФ "ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты" и ОПИФ "ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты" уже доступна в отделениях банка, а также в интернет-каналах, в том числе в мобильном приложении ВТБ Онлайн. В настоящее время в продуктовую линейку ВТБ Капитал Инвестиции входят более 30 ОПИФ, общее количество фондов под управлением - более 70.
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новости компаний - экономика, втб, россия
16:01 18.11.2021
 

ВТБ Капитал Инвестиции запустили спецфонды для инвестиций в росбумаги

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип банка "ВТБ"
Логотип банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции запустили два новых открытых паевых инвестиционных фонда со стратегиями, предполагающими инвестиции исключительно в российские активы: ОПИФ "ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты" и ОПИФ "ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты", сообщает пресс-служба ВТБ.
"Портфели будут формироваться с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Это первые учитывающие требования нормативного акта фонды на рынке, аналогов им сегодня нет", - говорится в пресс-релизе.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
13:46
ВТБ обновил мобильное приложение и интернет-банк
По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, в России все больше людей начинают использовать инвестиции для управления собственными сбережениями, и все больший интерес проявляется именно к коллективным инвестициям, когда человеку не требуется тратить собственное время для эффективного управления портфелем.
"На рынке до сих пор не было продукта, который подходил бы клиентам, которые попадают под ограничения 79-ФЗ. Это сотни тысяч человек. Мы часто сталкивались с таким запросом и до этого решали данную задачу в частном порядке в рамках стратегий доверительного управления. Теперь же мы запустили универсальные продукты, которые удовлетворяют требованиям данного закона и при этом максимально доступны – инвестиции в данные фонды возможны от 1 тысячи рублей. Мы стараемся слышать наших клиентов и постоянно расширяем и актуализируем свою продуктовую линейку. Сделать инвестиции удобными и доступными каждому – наш ключевой приоритет. Именно такой подход обеспечивает нам высокие темпы роста - с начала года объемы инвестированных в наши ОПИФ средств выросла на 33% - до 200 млрд рублей", - отметил Потапов.
В пресс-службе пояснили, что инвестиционный процесс при управлении новыми фондами основан на принципах и правилах работы флагманских фондов ВТБ Капитал Инвестиции - "ВТБ – Фонд Акций" и "ВТБ – Фонд Казначейский". Эти ОПИФ уже многие годы занимают лидирующие позиции на рынке, как по привлечению клиентских средств, так и по результатам управления.
Стенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 12:56
Доля онлайн-заявок на автокредиты ВТБ выросла на треть
Покупка паев ОПИФ "ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты" и ОПИФ "ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты" уже доступна в отделениях банка, а также в интернет-каналах, в том числе в мобильном приложении ВТБ Онлайн. В настоящее время в продуктовую линейку ВТБ Капитал Инвестиции входят более 30 ОПИФ, общее количество фондов под управлением - более 70.
 
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