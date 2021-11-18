https://ria.ru/20211118/integratsiya-1759685242.html
Россия продолжит углублять интеграцию с Белоруссией, заявил Путин
Россия продолжит углублять интеграцию с Белоруссией, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021
Россия продолжит углублять интеграцию с Белоруссией, заявил Путин
Россия продолжит линию на углубление интеграционных процессов с Белоруссией, Москва и Минск будут переходить к проведению согласованной макроэкономической,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:46
2021-11-18T17:46
2021-11-18T17:46
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия продолжит линию на углубление интеграционных процессов с Белоруссией, Москва и Минск будут переходить к проведению согласованной макроэкономической, налоговой, банковско-кредитной политики, заявил президент РФ Владимир Путин."Со своей стороны Россия безусловно продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Белоруссией. Будем реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых Союзных программ по формированию общего экономического пространства, переходить к проведению согласованной макроэкономической, налоговой, банковско-кредитной политики", - сказал российский лидер на расширенной коллегии МИД РФ.На заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября президенты России и Белоруссии утвердили основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
https://ria.ru/20211118/sanktsii-1759647374.html
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в мире, белоруссия, минск, москва, владимир путин, россия
Россия продолжит углублять интеграцию с Белоруссией, заявил Путин
Путин: Россия продолжит линию на углубление интеграционных процессов с Белоруссией