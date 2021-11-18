https://ria.ru/20211118/inoagenty-1759636286.html

Захарова ответила на критику комиссара по правам человека СЕ в адрес России

Захарова ответила на критику комиссара по правам человека СЕ в адрес России - РИА Новости, 18.11.2021

Захарова ответила на критику комиссара по правам человека СЕ в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на критику комиссара по правам человека Совета Европы Дуньи Миятович по поводу российского закона об... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:17

2021-11-18T14:17

2021-11-18T14:17

в мире

сша

совет европы

дунья миятович

мария захарова

правозащитный центр "мемориал"

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на критику комиссара по правам человека Совета Европы Дуньи Миятович по поводу российского закона об иностранных агентах напомнила, что он был принят как ответная мера на аналогичный закон США.Ранее Миятович заявила, что намерена обсудить с российскими властями ситуацию с правозащитным центром "Мемориал"* и закон об иностранных агентах. Как говорилось в ее заявлении, она считает российский закон об иноагентах "не соответствующим международным и европейским стандартам" и выступает за его отмену."Только российский или американский тоже (закон должен быть отменен - ред.)? Жаль, никто не слышал аналогичной критики от Дуньи Миятович американского закона об иностранных агентах. Возможно, займи международные чиновники, стоящие на страже свободы слова, такую же непримиримую позицию в отношении Вашингтона, который с 2017 года начал применять его к нашим СМИ, и российский не пришлось бы принимать", - написала она в Telegram-канале.* Организация признана иностранным агентом в России

https://ria.ru/20211029/zakonodatelstvo-1756835563.html

сша

россия

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2021

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в мире, сша, совет европы, дунья миятович, мария захарова, правозащитный центр "мемориал", россия