https://ria.ru/20211118/inflyatsiya-1759629935.html
Продовольственная инфляция стала двузначной
ЦБ заявил, что продовольственная инфляция достигла двузначных показателей - РИА Новости, 18.11.2021
Продовольственная инфляция стала двузначной
В России продовольственная инфляция достигла двузначных показателей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:52
2021-11-18T13:52
2021-11-18T15:38
экономика
инфляция
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В России продовольственная инфляция достигла двузначных показателей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме."У нас инфляция была низкой, но не так долго — всего четыре года. Сейчас она в два раза выше нашей цели, а продовольственная инфляция, к сожалению, уже двузначная", — сказала она.Согласно данным Росстата, в октябре 2021 года рост цен на продовольствие в стране ускорился до 10,89 процента в годовом выражении.Согласно ожиданиям Банка России, в конце текущего года инфляция будет находиться в диапазоне от 7,4 до 7,9 процента. В следующем году, как заявила Набиуллина, процесс замедлится до 4-4,5 процента благодаря проводимой денежно-кредитной политике.
https://ria.ru/20211118/bank-1759617425.html
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экономика, инфляция, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина, россия
13:52 18.11.2021 (обновлено: 15:38 18.11.2021)
ЦБ заявил, что продовольственная инфляция достигла двузначных показателей
Глава ЦБ Набиуллина сообщила о двузначных значениях продовольственной инфляции в России