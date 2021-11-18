https://ria.ru/20211118/inflyatsiya-1759629935.html

Продовольственная инфляция стала двузначной

ЦБ заявил, что продовольственная инфляция достигла двузначных показателей - РИА Новости, 18.11.2021

Продовольственная инфляция стала двузначной

В России продовольственная инфляция достигла двузначных показателей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:52

2021-11-18T13:52

2021-11-18T15:38

экономика

инфляция

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В России продовольственная инфляция достигла двузначных показателей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме."У нас инфляция была низкой, но не так долго — всего четыре года. Сейчас она в два раза выше нашей цели, а продовольственная инфляция, к сожалению, уже двузначная", — сказала она.Согласно данным Росстата, в октябре 2021 года рост цен на продовольствие в стране ускорился до 10,89 процента в годовом выражении.Согласно ожиданиям Банка России, в конце текущего года инфляция будет находиться в диапазоне от 7,4 до 7,9 процента. В следующем году, как заявила Набиуллина, процесс замедлится до 4-4,5 процента благодаря проводимой денежно-кредитной политике.

https://ria.ru/20211118/bank-1759617425.html

https://ria.ru/20211114/inflyatsiya-1758976245.html

россия

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экономика, инфляция, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина, россия