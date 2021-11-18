https://ria.ru/20211118/inflyatsiya-1759612049.html

Набиуллина сравнила инфляцию в России с ситуацией в США в 70-х годах

Набиуллина сравнила инфляцию в России с ситуацией в США в 70-х годах - РИА Новости, 18.11.2021

Набиуллина сравнила инфляцию в России с ситуацией в США в 70-х годах

Ситуация в России с ростом инфляции и инфляционных ожиданий напоминает США и ФРГ в 1970-х годах - тогда увеличение Бундесбанком своей ставки помогло... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:44

2021-11-18T12:44

2021-11-18T12:44

экономика

сша

германия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная резервная система сша

госдума рф

эльвира набиуллина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736679048_0:131:3146:1900_1920x0_80_0_0_ee4cae42ea8e86fd6015f19a809ee2cc.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация в России с ростом инфляции и инфляционных ожиданий напоминает США и ФРГ в 1970-х годах - тогда увеличение Бундесбанком своей ставки помогло восстановить немецкую экономику, а затянувшая с этим Америка вошла в период стагфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция - по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 процентного пункта, осенью - еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября - до 8,07% на 8 ноября."Если мы упустим время, не будем реагировать нашей денежно-кредитной политикой сразу, то потом ставку придется поднимать еще больше. Мы знаем это из исторического опыта и опыта других стран. Наша ситуация сейчас чем-то похожа на то, с чем столкнулись США и Германия в 70-е годы", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.Глава ЦБ напомнила, что тогда Бундесбанк поднял ставку, а ФРС долго сохраняла мягкую политику, ожидая что все пройдет. В итоге в Германии инфляция быстро снизилась и экономический рост восстановился, а США вошли в период стагфляции."ФРС пришлось проводить крайне жесткую политику, и последствия для экономического роста США ощущались еще долгие годы", - заключила глава ЦБ.

https://realty.ria.ru/20211118/nabiullina-1759608902.html

сша

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, германия, центральный банк рф (цб рф), федеральная резервная система сша, госдума рф, эльвира набиуллина, россия