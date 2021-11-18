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Набиуллина сравнила инфляцию в России с ситуацией в США в 70-х годах
Набиуллина сравнила инфляцию в России с ситуацией в США в 70-х годах - РИА Новости, 18.11.2021
Набиуллина сравнила инфляцию в России с ситуацией в США в 70-х годах
Ситуация в России с ростом инфляции и инфляционных ожиданий напоминает США и ФРГ в 1970-х годах - тогда увеличение Бундесбанком своей ставки помогло... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:44
2021-11-18T12:44
экономика
сша
германия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная резервная система сша
госдума рф
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация в России с ростом инфляции и инфляционных ожиданий напоминает США и ФРГ в 1970-х годах - тогда увеличение Бундесбанком своей ставки помогло восстановить немецкую экономику, а затянувшая с этим Америка вошла в период стагфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция - по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 процентного пункта, осенью - еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября - до 8,07% на 8 ноября."Если мы упустим время, не будем реагировать нашей денежно-кредитной политикой сразу, то потом ставку придется поднимать еще больше. Мы знаем это из исторического опыта и опыта других стран. Наша ситуация сейчас чем-то похожа на то, с чем столкнулись США и Германия в 70-е годы", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.Глава ЦБ напомнила, что тогда Бундесбанк поднял ставку, а ФРС долго сохраняла мягкую политику, ожидая что все пройдет. В итоге в Германии инфляция быстро снизилась и экономический рост восстановился, а США вошли в период стагфляции."ФРС пришлось проводить крайне жесткую политику, и последствия для экономического роста США ощущались еще долгие годы", - заключила глава ЦБ.
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экономика, сша, германия, центральный банк рф (цб рф), федеральная резервная система сша, госдума рф, эльвира набиуллина, россия
12:44 18.11.2021
 
Набиуллина сравнила инфляцию в России с ситуацией в США в 70-х годах

Набиуллина: ситуация в России с ростом инфляции напоминает США и ФРГ в 1970-х годах

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация в России с ростом инфляции и инфляционных ожиданий напоминает США и ФРГ в 1970-х годах - тогда увеличение Бундесбанком своей ставки помогло восстановить немецкую экономику, а затянувшая с этим Америка вошла в период стагфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция - по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 процентного пункта, осенью - еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября - до 8,07% на 8 ноября.
Пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
12:31
Набиуллина: рост ключевой ставки не противоречит доступности ипотеки
"Если мы упустим время, не будем реагировать нашей денежно-кредитной политикой сразу, то потом ставку придется поднимать еще больше. Мы знаем это из исторического опыта и опыта других стран. Наша ситуация сейчас чем-то похожа на то, с чем столкнулись США и Германия в 70-е годы", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.
Глава ЦБ напомнила, что тогда Бундесбанк поднял ставку, а ФРС долго сохраняла мягкую политику, ожидая что все пройдет. В итоге в Германии инфляция быстро снизилась и экономический рост восстановился, а США вошли в период стагфляции.
"ФРС пришлось проводить крайне жесткую политику, и последствия для экономического роста США ощущались еще долгие годы", - заключила глава ЦБ.
 
ЭкономикаСШАГерманияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная резервная система СШАГосдума РФЭльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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