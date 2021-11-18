https://ria.ru/20211118/gumpomosch-1759560213.html
Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану - РИА Новости, 18.11.2021
Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
Россия в ближайшее время направит в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T00:22
2021-11-18T00:22
2021-11-18T00:22
в мире
оон
афганистан
совет безопасности оон
василий небензя
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg
ООН, 18 ноя – РИА Новости. Россия в ближайшее время направит в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20211117/patrushev-1759407153.html
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, афганистан, совет безопасности оон, василий небензя, россия
Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
Небензя: Россия в ближайшее время направит в Афганистан медикаменты и продовольствие