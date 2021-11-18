https://ria.ru/20211118/gumpomosch-1759560213.html

Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану

Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану - РИА Новости, 18.11.2021

Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану

Россия в ближайшее время направит в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T00:22

2021-11-18T00:22

2021-11-18T00:22

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россия

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ООН, 18 ноя – РИА Новости. Россия в ближайшее время направит в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20211117/patrushev-1759407153.html

афганистан

россия

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