https://ria.ru/20211118/granitsa-1759718961.html

Иракские мигранты с польско-белорусской границы вернулись в Багдад

Иракские мигранты с польско-белорусской границы вернулись в Багдад - РИА Новости, 18.11.2021

Иракские мигранты с польско-белорусской границы вернулись в Багдад

Самолет с вылетевшими из Минска иракскими мигрантами приземлился в Багдаде, сообщил РИА Новости представитель Управления гражданской авиации Ирака Джихад Казем. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T21:57

2021-11-18T21:57

2021-11-18T21:57

в мире

белоруссия

минск

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александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Самолет с вылетевшими из Минска иракскими мигрантами приземлился в Багдаде, сообщил РИА Новости представитель Управления гражданской авиации Ирака Джихад Казем."Самолет приземлился в Багдаде. На борту было 430 мигрантов, порядка 390 вышли в Эрбиле, оставшиеся долетели до Багдада", - сообщил Казем.Самолет Iraqi Airways, на борту которого находятся пожелавшие вернуться домой иракские граждане, вылетел из национального аэропорта "Минск" в Багдад в четверг днем и сделал остановку в Эрбиле в Иракском Курдистане.Консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Аль-Кинани сообщил РИА Новости, что на рейс зарегистрировался 431 человек.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. Во вторник они предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии