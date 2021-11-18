Иракские мигранты с польско-белорусской границы вернулись в Багдад
Вылетевший из Минска самолет с иракскими мигрантами сел в Багдаде
© REUTERS / BelTA/Maxim GuchekМигранты в районе пограничного перехода Брузги на белорусско-польской границе
КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Самолет с вылетевшими из Минска иракскими мигрантами приземлился в Багдаде, сообщил РИА Новости представитель Управления гражданской авиации Ирака Джихад Казем.
"Самолет приземлился в Багдаде. На борту было 430 мигрантов, порядка 390 вышли в Эрбиле, оставшиеся долетели до Багдада", - сообщил Казем.
Самолет Iraqi Airways, на борту которого находятся пожелавшие вернуться домой иракские граждане, вылетел из национального аэропорта "Минск" в Багдад в четверг днем и сделал остановку в Эрбиле в Иракском Курдистане.
Консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Аль-Кинани сообщил РИА Новости, что на рейс зарегистрировался 431 человек.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. Во вторник они предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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