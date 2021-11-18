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Госдума одобрила проект о компенсациях иностранцам, пострадавшим при ЧС
Госдума одобрила проект о компенсациях иностранцам, пострадавшим при ЧС - РИА Новости, 18.11.2021
Госдума одобрила проект о компенсациях иностранцам, пострадавшим при ЧС
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о компенсациях постоянно проживающим в России иностранным гражданам и лицам без... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:34
2021-11-18T15:34
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о компенсациях постоянно проживающим в России иностранным гражданам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территории РФ.В настоящий момент право на такие компенсации имеют только россияне. Так, на лиц без гражданства с учетом их небольшой численности предлагается распространить все права, предусмотренные упомянутым законом для россиян, пострадавших из-за ЧС.В случае с иностранными гражданами предлагается руководствоваться принципами паритета и защиты прав российских граждан, проживающих за рубежом. Иностранный гражданин будет иметь право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу вследствие ЧС, на компенсации и соцгарантии за проживание и работу в зонах ЧС, если государство, гражданином которого он является, предусматривает аналогичные права для россиян. "При этом за иностранными гражданами сохраняется право на оказание им медицинской помощи в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья", - говорится в документе.
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госдума рф, россия
15:34 18.11.2021
 
Госдума одобрила проект о компенсациях иностранцам, пострадавшим при ЧС

Госдума одобрила проект о компенсациях иностранцам, пострадавшим при ЧС в России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о компенсациях постоянно проживающим в России иностранным гражданам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территории РФ.
"Во избежание обращений иностранных граждан и лиц без гражданства в судебные органы РФ по вопросам, касающимся осуществления им выплат (как пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций), представляется необходимым урегулировать соответствующие правоотношения", - говорится в пояснительной записке.
В настоящий момент право на такие компенсации имеют только россияне. Так, на лиц без гражданства с учетом их небольшой численности предлагается распространить все права, предусмотренные упомянутым законом для россиян, пострадавших из-за ЧС.
В случае с иностранными гражданами предлагается руководствоваться принципами паритета и защиты прав российских граждан, проживающих за рубежом. Иностранный гражданин будет иметь право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу вследствие ЧС, на компенсации и соцгарантии за проживание и работу в зонах ЧС, если государство, гражданином которого он является, предусматривает аналогичные права для россиян. "При этом за иностранными гражданами сохраняется право на оказание им медицинской помощи в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья", - говорится в документе.
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