https://ria.ru/20211118/gosduma-1759653047.html

Госдума одобрила проект о компенсациях иностранцам, пострадавшим при ЧС

Госдума одобрила проект о компенсациях иностранцам, пострадавшим при ЧС - РИА Новости, 18.11.2021

Госдума одобрила проект о компенсациях иностранцам, пострадавшим при ЧС

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о компенсациях постоянно проживающим в России иностранным гражданам и лицам без... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:34

2021-11-18T15:34

2021-11-18T15:34

госдума рф

россия

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о компенсациях постоянно проживающим в России иностранным гражданам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территории РФ.В настоящий момент право на такие компенсации имеют только россияне. Так, на лиц без гражданства с учетом их небольшой численности предлагается распространить все права, предусмотренные упомянутым законом для россиян, пострадавших из-за ЧС.В случае с иностранными гражданами предлагается руководствоваться принципами паритета и защиты прав российских граждан, проживающих за рубежом. Иностранный гражданин будет иметь право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу вследствие ЧС, на компенсации и соцгарантии за проживание и работу в зонах ЧС, если государство, гражданином которого он является, предусматривает аналогичные права для россиян. "При этом за иностранными гражданами сохраняется право на оказание им медицинской помощи в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759608984.html

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