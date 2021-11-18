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https://ria.ru/20211118/golikova-1759721548.html
Рост социальных выплат коснется 16 миллионов россиян, заявила Голикова
Рост социальных выплат коснется 16 миллионов россиян, заявила Голикова - РИА Новости, 18.11.2021
Рост социальных выплат коснется 16 миллионов россиян, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, сколько россиян затронет повышенная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, о которых... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T22:28
2021-11-18T23:27
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, сколько россиян затронет повышенная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, о которых сегодня сообщил Владимир Путин.Президент на совещании по социальным вопросам предложил увеличить эти показатели на 2022 год выше инфляции — на 8,6 процента вместо заложенных в проекте бюджета 2,5 процента. Так, МРОТ вырастет до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.Как напомнила Голикова, от размера этих выплат зависят практически все социальные пособия на детей, федеральная и региональная доплата к пенсии, страховые выплаты по больничным листам.Она также добавила, что увеличение МРОТ коснется зарплат порядка трех миллионов россиян.Рост этих показателей власти обеспечат за счет федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов, "но основной объем выплат придется на федеральный бюджет", заключила Голикова.Как прогнозирует Банк России, в конце года инфляция будет находиться в диапазоне от 7,4 до 7,9 процента. При этом рост цен на продукты уже достиг двузначных показателей — в октябре, по данным Росстата, он ускорился до 10,89 процента в годовом выражении.
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общество, татьяна голикова, россия
22:28 18.11.2021 (обновлено: 23:27 18.11.2021)
 
Рост социальных выплат коснется 16 миллионов россиян, заявила Голикова

Вице-премьер Голикова: повышение МРОТ в 2022 году коснется трех миллионов россиян

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, сколько россиян затронет повышенная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, о которых сегодня сообщил Владимир Путин.
Президент на совещании по социальным вопросам предложил увеличить эти показатели на 2022 год выше инфляции — на 8,6 процента вместо заложенных в проекте бюджета 2,5 процента. Так, МРОТ вырастет до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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Все поправки по МРОТ и прожиточному минимуму рассмотрят до 24 ноября
Как напомнила Голикова, от размера этих выплат зависят практически все социальные пособия на детей, федеральная и региональная доплата к пенсии, страховые выплаты по больничным листам.
"Повышение этих выплат затронет порядка 16 миллионов наших граждан", — сказала вице-премьер.
Она также добавила, что увеличение МРОТ коснется зарплат порядка трех миллионов россиян.
Рост этих показателей власти обеспечат за счет федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов, "но основной объем выплат придется на федеральный бюджет", заключила Голикова.
Как прогнозирует Банк России, в конце года инфляция будет находиться в диапазоне от 7,4 до 7,9 процента. При этом рост цен на продукты уже достиг двузначных показателей — в октябре, по данным Росстата, он ускорился до 10,89 процента в годовом выражении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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