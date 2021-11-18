https://ria.ru/20211118/germaniya-1759610501.html
В кабмине Германии отказались комментировать переговоры Меркель с Лукашенко
В кабмине Германии отказались комментировать переговоры Меркель с Лукашенко - РИА Новости, 18.11.2021
В кабмине Германии отказались комментировать переговоры Меркель с Лукашенко
В кабмине ФРГ отказались комментировать содержание переговоров врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель с белорусским президентом Александром Лукашенко, указав на ранее РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:36
2021-11-18T12:36
2021-11-18T13:01
в мире
белоруссия
германия
ангела меркель
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕРЛИН, 18 ноя – РИА Новости. В кабмине ФРГ отказались комментировать содержание переговоров врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель с белорусским президентом Александром Лукашенко, указав на ранее опубликованные заявления для прессы по этой теме.Ранее пресс-служба правительства ФРГ опубликовала два коротких сообщения по итогам двух разговоров Меркель и Лукашенко, которые прошли, соответственно, в понедельник и в среду. В сообщениях указано, что лидеры обсудили ситуацию на польско-белорусской границе. На брифинге в среду Зайберт отказался сообщить дополнительные детали о содержании переговоров, сославшись на конфиденциальность обсуждений.В среду таблоид BILD со ссылкой на собственные источники сообщил некоторые подробности разговора Меркель и Лукашенко в понедельник. По информации издания, Лукашенко потребовал признания легитимности своего президентства от ЕС, а также снятия санкций, введенных после выборов в Белоруссии в 2020 году, и финансовой помощи для создания пунктов приема для беженцев в республике.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-18T12:36
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, белоруссия, германия, ангела меркель, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
12:36 18.11.2021 (обновлено: 13:01 18.11.2021)
В кабмине Германии отказались комментировать переговоры Меркель с Лукашенко
В правительстве ФРГ отказались комментировать содержание переговоров Меркель с Лукашенко