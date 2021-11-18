12:31 18.11.2021 (обновлено: 16:09 18.11.2021)
Эксперт: есть перспективы удешевить лекарства от генетических болезней
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВедущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова на пресс-конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Перспектива удешевить стоимость лекарств от генетических заболеваний есть, но сложно говорить о конкретных сроках, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.
"В принципе, тенденция историческая и мировая такова, что все технологии, будь то диагностические, терапевтические, исследовательские, дешевеют со временем, соответственно их производные, то есть лекарственные средства, тоже дешевеют со временем. Другой вопрос - сколько времени это займёт, к сожалению, пока никто сказать не может", - сказала Воронцова.
По ее словам, это зависит от нечаянных, спонтанных находок в научных исследованиях, которые позволяют резко удешевить технологию.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПомощник президента РФ Андрей Фурсенко и ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова на пресс-конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова на пресс-конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве