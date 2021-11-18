Эксперт: есть перспективы удешевить лекарства от генетических болезней

"В принципе, тенденция историческая и мировая такова, что все технологии, будь то диагностические, терапевтические, исследовательские, дешевеют со временем, соответственно их производные, то есть лекарственные средства, тоже дешевеют со временем. Другой вопрос - сколько времени это займёт, к сожалению, пока никто сказать не может", - сказала Воронцова.