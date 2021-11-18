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Онлайн-конференция о победе российских команд в конкурсе iGEM-2021
Онлайн-конференция о победе российских команд в конкурсе iGEM-2021 - РИА Новости, 18.11.2021
Онлайн-конференция о победе российских команд в конкурсе iGEM-2021
19 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам выступления российских команд на международном конкурсе генетической инженерии iGEM-2021.
2021-11-18T11:27
2021-11-18T11:27
анонсы
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Задать вопросУчастники:- доцент кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ШАЙТАН;- руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Елена КРАСИЛЬНИКОВА;- старший научный сотрудник лаборатории регуляции клеточной сигнализации МФТИ и факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова Илья ЗУБАРЕВ;- старший научный сотрудник Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Дмитрий КАРПОВ;- заведующий отделом регенеративной медицины НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Илья КЛАБУКОВ.Шесть российских команд завоевали медали самого престижного международного конкурса по генетической инженерии iGEM, прошедшего в этом году в онлайн-формате. Отечественные исследователи – биологи, программисты, химики, физики, математики – предложили следующие проекты: "Разработка методов диагностики депрессии на основе детекции микроРНК", "Разработка космического питания на основе микроводорослей", "Система направленной доставки РНК к раковым клеткам", "Разработка системы доставки терапевтических белков в мозг через слизистую носа", "Разработка радиопротекторных белков для защиты человека в долгих космических путешествиях", "Система предсказания взаимодействия микроРНК и длинных некодирующих РНК".Дополнительная информация:Алексей Шайтан, научный руководитель команды iGEM Moscow,Тел.: +7 (962) 992 59 84E-mail: alexeyshaytan@gmail.comТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
11:27 18.11.2021
 

Онлайн-конференция о победе российских команд в конкурсе iGEM-2021

Читать ria.ru в
19 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам выступления российских команд на международном конкурсе генетической инженерии iGEM-2021.
Задать вопрос

Участники:
- доцент кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ШАЙТАН;
- руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Елена КРАСИЛЬНИКОВА;
- старший научный сотрудник лаборатории регуляции клеточной сигнализации МФТИ и факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова Илья ЗУБАРЕВ;
- старший научный сотрудник Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Дмитрий КАРПОВ;
- заведующий отделом регенеративной медицины НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Илья КЛАБУКОВ.

Шесть российских команд завоевали медали самого престижного международного конкурса по генетической инженерии iGEM, прошедшего в этом году в онлайн-формате. Отечественные исследователи – биологи, программисты, химики, физики, математики – предложили следующие проекты: "Разработка методов диагностики депрессии на основе детекции микроРНК", "Разработка космического питания на основе микроводорослей", "Система направленной доставки РНК к раковым клеткам", "Разработка системы доставки терапевтических белков в мозг через слизистую носа", "Разработка радиопротекторных белков для защиты человека в долгих космических путешествиях", "Система предсказания взаимодействия микроРНК и длинных некодирующих РНК".

Дополнительная информация:
Алексей Шайтан, научный руководитель команды iGEM Moscow,
Тел.: +7 (962) 992 59 84
E-mail: alexeyshaytan@gmail.com

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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