Онлайн-конференция о победе российских команд в конкурсе iGEM-2021
19 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам выступления российских команд на международном конкурсе генетической инженерии iGEM-2021.
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Участники:
- доцент кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ШАЙТАН;
- руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Елена КРАСИЛЬНИКОВА;
- старший научный сотрудник лаборатории регуляции клеточной сигнализации МФТИ и факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова Илья ЗУБАРЕВ;
- старший научный сотрудник Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Дмитрий КАРПОВ;
- заведующий отделом регенеративной медицины НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Илья КЛАБУКОВ.
Шесть российских команд завоевали медали самого престижного международного конкурса по генетической инженерии iGEM, прошедшего в этом году в онлайн-формате. Отечественные исследователи – биологи, программисты, химики, физики, математики – предложили следующие проекты: "Разработка методов диагностики депрессии на основе детекции микроРНК", "Разработка космического питания на основе микроводорослей", "Система направленной доставки РНК к раковым клеткам", "Разработка системы доставки терапевтических белков в мозг через слизистую носа", "Разработка радиопротекторных белков для защиты человека в долгих космических путешествиях", "Система предсказания взаимодействия микроРНК и длинных некодирующих РНК".
Дополнительная информация:
Алексей Шайтан, научный руководитель команды iGEM Moscow,
Тел.: +7 (962) 992 59 84
E-mail: alexeyshaytan@gmail.com
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- доцент кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ШАЙТАН;
- руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Елена КРАСИЛЬНИКОВА;
- старший научный сотрудник лаборатории регуляции клеточной сигнализации МФТИ и факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова Илья ЗУБАРЕВ;
- старший научный сотрудник Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Дмитрий КАРПОВ;
- заведующий отделом регенеративной медицины НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Илья КЛАБУКОВ.
Шесть российских команд завоевали медали самого престижного международного конкурса по генетической инженерии iGEM, прошедшего в этом году в онлайн-формате. Отечественные исследователи – биологи, программисты, химики, физики, математики – предложили следующие проекты: "Разработка методов диагностики депрессии на основе детекции микроРНК", "Разработка космического питания на основе микроводорослей", "Система направленной доставки РНК к раковым клеткам", "Разработка системы доставки терапевтических белков в мозг через слизистую носа", "Разработка радиопротекторных белков для защиты человека в долгих космических путешествиях", "Система предсказания взаимодействия микроРНК и длинных некодирующих РНК".
Дополнительная информация:
Алексей Шайтан, научный руководитель команды iGEM Moscow,
Тел.: +7 (962) 992 59 84
E-mail: alexeyshaytan@gmail.com
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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