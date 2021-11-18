https://ria.ru/20211118/gazoprovod-1759653289.html

Польша завершила прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe

Польша завершила прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 18.11.2021

Польша завершила прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe

Польский газовый оператор Gaz-System завершил прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:37

2021-11-18T15:37

2021-11-18T15:37

экономика

в мире

природный газ

польша

газпром

gaz-system

балтийское море

петр наимский

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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польский газовый оператор Gaz-System завершил прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe, говорится в сообщении компании."Завершено строительство подводной части балтийской трубы в Балтийском море. 18 ноября этого года был сделан последний сварной шов", - говорится в сообщении.Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, комментируя завершение укладки подводной части газопровода, заявил, что "этот день значительно приближает нас к достижению желаемой безопасной дифференциации источников поставок в Польшу в 2022 году"."Пропускная способность Baltic Pipe составит 10 миллиардов кубометров газа в год, что сопоставимо с объемом газа, получаемого польской компанией в рамках многолетнего контракта с российским "Газпромом", который истекает в декабре 2022 года", – подчеркнул он.Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому планируется поставлять норвежский газ в Польшу через Данию. Предполагается, что газопровод должен быть достроен в октябре 2022 года.Проект оценивается примерно в 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System. Он неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.

https://ria.ru/20210922/gaz-1751295964.html

https://ria.ru/20211029/evropa-1756667491.html

польша

балтийское море

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экономика, в мире, природный газ, польша, газпром, gaz-system, балтийское море, петр наимский