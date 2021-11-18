Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/gazoprovod-1759653289.html
Польша завершила прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe
Польша завершила прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 18.11.2021
Польша завершила прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe
Польский газовый оператор Gaz-System завершил прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:37
2021-11-18T15:37
экономика
в мире
природный газ
польша
газпром
gaz-system
балтийское море
петр наимский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735560597_0:105:1980:1219_1920x0_80_0_0_0e63a284fd5f94ed949483bcd6e0956b.jpg
ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польский газовый оператор Gaz-System завершил прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe, говорится в сообщении компании."Завершено строительство подводной части балтийской трубы в Балтийском море. 18 ноября этого года был сделан последний сварной шов", - говорится в сообщении.Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, комментируя завершение укладки подводной части газопровода, заявил, что "этот день значительно приближает нас к достижению желаемой безопасной дифференциации источников поставок в Польшу в 2022 году"."Пропускная способность Baltic Pipe составит 10 миллиардов кубометров газа в год, что сопоставимо с объемом газа, получаемого польской компанией в рамках многолетнего контракта с российским "Газпромом", который истекает в декабре 2022 года", – подчеркнул он.Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому планируется поставлять норвежский газ в Польшу через Данию. Предполагается, что газопровод должен быть достроен в октябре 2022 года.Проект оценивается примерно в 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System. Он неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.
https://ria.ru/20210922/gaz-1751295964.html
https://ria.ru/20211029/evropa-1756667491.html
польша
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735560597_216:0:1980:1323_1920x0_80_0_0_979456e9e50095d835a8a927cc31ea33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, природный газ, польша, газпром, gaz-system, балтийское море, петр наимский
15:37 18.11.2021
 
Польша завершила прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe

Польский оператор Gaz-System завершил прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe

© Фото : Energinet / Maria Tuxen HedegaardПодготовка к строительству газопровода Baltic Pipe
Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Energinet / Maria Tuxen Hedegaard
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польский газовый оператор Gaz-System завершил прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe, говорится в сообщении компании.
"Завершено строительство подводной части балтийской трубы в Балтийском море. 18 ноября этого года был сделан последний сварной шов", - говорится в сообщении.
Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 14:10
"Отморозить уши назло России". Поляки возмутились позиции властей по газу
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, комментируя завершение укладки подводной части газопровода, заявил, что "этот день значительно приближает нас к достижению желаемой безопасной дифференциации источников поставок в Польшу в 2022 году".
"Пропускная способность Baltic Pipe составит 10 миллиардов кубометров газа в год, что сопоставимо с объемом газа, получаемого польской компанией в рамках многолетнего контракта с российским "Газпромом", который истекает в декабре 2022 года", – подчеркнул он.
Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому планируется поставлять норвежский газ в Польшу через Данию. Предполагается, что газопровод должен быть достроен в октябре 2022 года.
Проект оценивается примерно в 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System. Он неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.
Участники митинга в поддержку членства Польши в Европейском Союзе, Варшава - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 08:00
"Устроили показательную порку": что станет с Польшей без денег Евросоюза
 
ЭкономикаВ миреПриродный газПольшаГазпромGaz-SystemБалтийское мореПетр Наимский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
00:33Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
00:31Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов
Лента новостейМолния
Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбомаМакрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границеМинцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов