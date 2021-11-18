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Участковые МО начнут работу с жителями при отказе обслуживания газоприборов
Участковые МО начнут работу с жителями при отказе обслуживания газоприборов - РИА Новости, 18.11.2021
Участковые МО начнут работу с жителями при отказе обслуживания газоприборов
Выездное совещание штаба по реализации президентского проекта социальной газификации прошло в Московской области. На нем присутствовали главы районов,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:03
2021-11-18T17:03
2021-11-18T17:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Выездное совещание штаба по реализации президентского проекта социальной газификации прошло в Московской области. На нем присутствовали главы районов, представители смежных ведомств, а также вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, сообщил телеканал "360".Участники обсудили ход программы социальной газификации, а также вопросы безопасности при эксплуатации газового оборудования."Сейчас уже построено три четверти от запланированных на 2021 год объемов, но это не повод расслабляться. Заседания штаба будут продолжаться до завершения проекта", – рассказал министр энергетики МО Александр Самарин.Было отмечено, что собственники частных газопроводов чаще дают согласие на догазификацию домовладений. В пресс-службе министерства энергетики региона отметили, что с теми, кто отказывается пускать представителей "Мособлглаза" или заключать договор техобслуживания газовых приборов, будут работать участковые.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Выездное совещание штаба по реализации президентского проекта социальной газификации прошло в Московской области. На нем присутствовали главы районов, представители смежных ведомств, а также вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, сообщил телеканал "360"
.
Участники обсудили ход программы социальной газификации, а также вопросы безопасности при эксплуатации газового оборудования.
"Сейчас уже построено три четверти от запланированных на 2021 год объемов, но это не повод расслабляться. Заседания штаба будут продолжаться до завершения проекта", – рассказал министр энергетики МО Александр Самарин.
Было отмечено, что собственники частных газопроводов чаще дают согласие на догазификацию домовладений. В пресс-службе министерства энергетики региона отметили, что с теми, кто отказывается пускать представителей "Мособлглаза" или заключать договор техобслуживания газовых приборов, будут работать участковые.