https://ria.ru/20211118/gaz-1759672423.html

Участковые МО начнут работу с жителями при отказе обслуживания газоприборов

Участковые МО начнут работу с жителями при отказе обслуживания газоприборов - РИА Новости, 18.11.2021

Участковые МО начнут работу с жителями при отказе обслуживания газоприборов

Выездное совещание штаба по реализации президентского проекта социальной газификации прошло в Московской области. На нем присутствовали главы районов,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:03

2021-11-18T17:03

2021-11-18T17:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Выездное совещание штаба по реализации президентского проекта социальной газификации прошло в Московской области. На нем присутствовали главы районов, представители смежных ведомств, а также вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, сообщил телеканал "360".Участники обсудили ход программы социальной газификации, а также вопросы безопасности при эксплуатации газового оборудования."Сейчас уже построено три четверти от запланированных на 2021 год объемов, но это не повод расслабляться. Заседания штаба будут продолжаться до завершения проекта", – рассказал министр энергетики МО Александр Самарин.Было отмечено, что собственники частных газопроводов чаще дают согласие на догазификацию домовладений. В пресс-службе министерства энергетики региона отметили, что с теми, кто отказывается пускать представителей "Мособлглаза" или заключать договор техобслуживания газовых приборов, будут работать участковые.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)