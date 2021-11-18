https://ria.ru/20211118/gaz-1759593400.html

Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом

Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом - РИА Новости, 18.11.2021

Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом

Глава семьи, вернувшейся из Египта, умер в подмосковном Домодедово от отравления угарным газом, возбуждено дело, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.11.2021

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происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава семьи, вернувшейся из Египта, умер в подмосковном Домодедово от отравления угарным газом, возбуждено дело, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 16 ноября в экстренные службы поступила информация, что в частном доме одного из коттеджных поселков Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины, а его супруга и двое пятилетних детей были без сознания. По данным СК, накануне семья вернулась с отдыха из Египта, "где проявились признаки недомогания у одного из детей в виде рвоты, впоследствии они также появились и у остальных членов семьи"."Согласно полученным предварительным результатам эксперта смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом. Следователями и криминалистами с участием специалиста в области газового и дымоходного оборудования проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза, а также будет исследован дымоход. По изъятым ранее продуктам питания и напиткам проводятся химические исследования", - говорится в сообщении.Отмечается, что проводится судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин отравления остальных членов семьи.Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).Как сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20211117/egipet-1759514785.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)