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Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом
Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом - РИА Новости, 18.11.2021
Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом
Глава семьи, вернувшейся из Египта, умер в подмосковном Домодедово от отравления угарным газом, возбуждено дело, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:18
2021-11-18T11:18
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава семьи, вернувшейся из Египта, умер в подмосковном Домодедово от отравления угарным газом, возбуждено дело, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 16 ноября в экстренные службы поступила информация, что в частном доме одного из коттеджных поселков Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины, а его супруга и двое пятилетних детей были без сознания. По данным СК, накануне семья вернулась с отдыха из Египта, "где проявились признаки недомогания у одного из детей в виде рвоты, впоследствии они также появились и у остальных членов семьи"."Согласно полученным предварительным результатам эксперта смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом. Следователями и криминалистами с участием специалиста в области газового и дымоходного оборудования проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза, а также будет исследован дымоход. По изъятым ранее продуктам питания и напиткам проводятся химические исследования", - говорится в сообщении.Отмечается, что проводится судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин отравления остальных членов семьи.Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).Как сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20211117/egipet-1759514785.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
11:18 18.11.2021
 
Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом

Глава семьи, вернувшейся из Египта, умер в Подмосковье от отравления угарным газом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава семьи, вернувшейся из Египта, умер в подмосковном Домодедово от отравления угарным газом, возбуждено дело, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 16 ноября в экстренные службы поступила информация, что в частном доме одного из коттеджных поселков Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины, а его супруга и двое пятилетних детей были без сознания. По данным СК, накануне семья вернулась с отдыха из Египта, "где проявились признаки недомогания у одного из детей в виде рвоты, впоследствии они также появились и у остальных членов семьи".
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"Согласно полученным предварительным результатам эксперта смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом. Следователями и криминалистами с участием специалиста в области газового и дымоходного оборудования проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза, а также будет исследован дымоход. По изъятым ранее продуктам питания и напиткам проводятся химические исследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводится судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин отравления остальных членов семьи.
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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