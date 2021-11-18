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В Хабаровске ФСБ задержала мужчин, причастных к незаконному обороту икры
В Хабаровске ФСБ задержала мужчин, причастных к незаконному обороту икры - РИА Новости, 18.11.2021
В Хабаровске ФСБ задержала мужчин, причастных к незаконному обороту икры
Двое мужчин, причастных к незаконному обороту икры, задержаны в Хабаровске, пресечена деятельность преступной группы, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:48
2021-11-18T10:48
2021-11-18T10:48
происшествия
хабаровск
еврейская автономная область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое мужчин, причастных к незаконному обороту икры, задержаны в Хабаровске, пресечена деятельность преступной группы, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ."Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресечена деятельность группы лиц по незаконному обороту икры особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в легковом автомобиле и в нежилом помещении в Хабаровске было изъято более 190 килограммов икры рыб осетровых видов без подтверждающих законность её происхождения документов."Задержаны два гражданина Российской Федерации, причастные к противоправной деятельности. Причиненный в результате незаконной деятельности ущерб водным биологическим ресурсам превысил 41 млн рублей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что проводится доследственная проверка по статье 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации").
https://ria.ru/20211030/ikra-1756972122.html
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происшествия, хабаровск, еврейская автономная область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
В Хабаровске ФСБ задержала мужчин, причастных к незаконному обороту икры
В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчин, причастных к незаконному обороту икры