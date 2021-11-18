"Ой!" Дико смешные фото животных
"Ой!" Когда жюри увидело снимок золотой шелковой обезьяны, сделанный Кеном Дженсеном (Ken Jensen) в Китае, сомнений в том, кому отдать абсолютную победу, не осталось.
"Ой!" Когда жюри увидело снимок золотой шелковой обезьяны, сделанный Кеном Дженсеном (Ken Jensen) в Китае, сомнений в том, кому отдать абсолютную победу, не осталось.
"Ниндзя — луговая собачка". Перед глазами фотографа Артура Тревино (Arthur Trevino-Ninja) поистине развернулась история Давида и Голиафа. Победа в номинации "Существа на суше".
"Ниндзя — луговая собачка". Перед глазами фотографа Артура Тревино (Arthur Trevino-Ninja) поистине развернулась история Давида и Голиафа. Победа в номинации "Существа на суше".
"Посмотрим, кто прыгает выше". Работа Чу Хань Линя (Chu han lin) удостоена высокой оценки жюри.
"Посмотрим, кто прыгает выше". Работа Чу Хань Линя (Chu han lin) удостоена высокой оценки жюри.
"Охотник за деревьями" Якуба Ходана (Jakub Hodan) получил высокую оценку жюри.
"Охотник за деревьями" Якуба Ходана (Jakub Hodan) получил высокую оценку жюри.
"Китайских шептунов" Яна Пиечи (Jan Piecha) отметили высокой оценкой жюри (но это секрет).
"Китайских шептунов" Яна Пиечи (Jan Piecha) отметили высокой оценкой жюри (но это секрет).
Леа Скаддан (Lea Scaddan), запечатлевшая бой кенгуру, удостоена высокой оценки жюри.
Леа Скаддан (Lea Scaddan), запечатлевшая бой кенгуру, удостоена высокой оценки жюри.
Вики Джаурон (Vicki Jauron) получила премию "Великолепное интернет-портфолио" за "Грязевые ванны".
Вики Джаурон (Vicki Jauron) получила премию "Великолепное интернет-портфолио" за "Грязевые ванны".
"Потанцуем?" Камчатские медвежата принесли Энди Паркинсону (Andy Parkinson) высокую оценку жюри.
"Потанцуем?" Камчатские медвежата принесли Энди Паркинсону (Andy Parkinson) высокую оценку жюри.
"Пора в школу". Работа Чи Ки Тео (Hee Kee Teo) стала лучшей в номинации "Существа под водой".
"Пора в школу". Работа Чи Ки Тео (Hee Kee Teo) стала лучшей в номинации "Существа под водой".
"Кажется, лето закончилось". Автор фото Джон Спирс (John Speirs) завоевал победу в номинации "Существа в воздухе" и приз зрительских симпатий.
"Кажется, лето закончилось". Автор фото Джон Спирс (John Speirs) завоевал победу в номинации "Существа в воздухе" и приз зрительских симпатий.