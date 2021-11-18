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"Ой!" Дико смешные фото животных
"Ой!" Дико смешные фото животных - РИА Новости, 18.11.2021
"Ой!" Дико смешные фото животных
Самый веселый из популярных конкурсов Comedy Wildlife Photo Awards 2021 объявил имена победителей. Жюри рассмотрело в этом году больше семи тысяч работ со всего РИА Новости, 18.11.2021
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фото
животные
обезьяны
медведи
слоны
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Самый веселый из популярных конкурсов Comedy Wildlife Photo Awards 2021 объявил имена победителей. Жюри рассмотрело в этом году больше семи тысяч работ со всего света. Лучшие кадры — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
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фото, фото, животные, обезьяны, медведи, слоны
13:15 18.11.2021 (обновлено: 15:15 18.11.2021)
 

"Ой!" Дико смешные фото животных

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Самый веселый из популярных конкурсов Comedy Wildlife Photo Awards 2021 объявил имена победителей. Жюри рассмотрело в этом году больше семи тысяч работ со всего света. Лучшие кадры — в подборке Ria.ru.
© Фото : Ken Jensen / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

"Ой!" Когда жюри увидело снимок золотой шелковой обезьяны, сделанный Кеном Дженсеном (Ken Jensen) в Китае, сомнений в том, кому отдать абсолютную победу, не осталось.

Работа фотографа Ken Jensen Ой!, победившая в фотоконкурсе Comedy Wildlife Photo Awards 2021
1 из 10

"Ой!" Когда жюри увидело снимок золотой шелковой обезьяны, сделанный Кеном Дженсеном (Ken Jensen) в Китае, сомнений в том, кому отдать абсолютную победу, не осталось.

© Фото : Ken Jensen / Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Фото : Arthur Trevino / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

"Ниндзя — луговая собачка". Перед глазами фотографа Артура Тревино (Arthur Trevino-Ninja) поистине развернулась история Давида и Голиафа. Победа в номинации "Существа на суше".

Работа фотографа Arthur Trevino Ninja Prairie Dog!, ставшая победителем в категории Alex Walker's Serian Creatures on the Land Award фотоконкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021
2 из 10

"Ниндзя — луговая собачка". Перед глазами фотографа Артура Тревино (Arthur Trevino-Ninja) поистине развернулась история Давида и Голиафа. Победа в номинации "Существа на суше".

© Фото : Arthur Trevino / Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Фото : Chu han lin / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

"Посмотрим, кто прыгает выше". Работа Чу Хань Линя (Chu han lin) удостоена высокой оценки жюри.

Работа фотографа Chu han lin See who jumps high, получившая высокую оценку в фотоконкурсе 2021 The Comedy Wildlife Photography Awards
3 из 10

"Посмотрим, кто прыгает выше". Работа Чу Хань Линя (Chu han lin) удостоена высокой оценки жюри.

© Фото : Chu han lin / Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Фото : Jakub Hodan / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

"Охотник за деревьями" Якуба Ходана (Jakub Hodan) получил высокую оценку жюри.

Работа фотографа Jakub Hodan Treehugger, получившая высокую оценку в фотоконкурсе 2021 The Comedy Wildlife Photography Awards
4 из 10

"Охотник за деревьями" Якуба Ходана (Jakub Hodan) получил высокую оценку жюри.

© Фото : Jakub Hodan / Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Фото : Jan Piecha / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

"Китайских шептунов" Яна Пиечи (Jan Piecha) отметили высокой оценкой жюри (но это секрет).

Работа фотографа Jan Piecha Chinese Whispers, получившая высокую оценку в фотоконкурсе 2021 The Comedy Wildlife Photography Awards
5 из 10

"Китайских шептунов" Яна Пиечи (Jan Piecha) отметили высокой оценкой жюри (но это секрет).

© Фото : Jan Piecha / Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Фото : Lea Scaddan / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Леа Скаддан (Lea Scaddan), запечатлевшая бой кенгуру, удостоена высокой оценки жюри.

Работа фотографа Lea Scaddan Missed, получившая высокую оценку в фотоконкурсе 2021 The Comedy Wildlife Photography Awards
6 из 10

Леа Скаддан (Lea Scaddan), запечатлевшая бой кенгуру, удостоена высокой оценки жюри.

© Фото : Lea Scaddan / Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Фото : Vicki Jauron / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Вики Джаурон (Vicki Jauron) получила премию "Великолепное интернет-портфолио" за "Грязевые ванны".

Работа фотографа Vicki Jauron The Joy of a Mud Bath, победившая в категории Amazing Internet Portfolio Award фотоконкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021
7 из 10

Вики Джаурон (Vicki Jauron) получила премию "Великолепное интернет-портфолио" за "Грязевые ванны".

© Фото : Vicki Jauron / Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Фото : Andy Parkinson / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

"Потанцуем?" Камчатские медвежата принесли Энди Паркинсону (Andy Parkinson) высокую оценку жюри.

Работа фотографа Andy Parkinson Let's dance, получившая высокую оценку в фотоконкурсе 2021 The Comedy Wildlife Photography Awards
8 из 10

"Потанцуем?" Камчатские медвежата принесли Энди Паркинсону (Andy Parkinson) высокую оценку жюри.

© Фото : Andy Parkinson / Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Фото : Chee Kee Teo / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

"Пора в школу". Работа Чи Ки Тео (Hee Kee Teo) стала лучшей в номинации "Существа под водой".

Работа фотографа Chee Kee Teo Time for school, победившая в категории Creatures Under the Water award фотоконкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021
9 из 10

"Пора в школу". Работа Чи Ки Тео (Hee Kee Teo) стала лучшей в номинации "Существа под водой".

© Фото : Chee Kee Teo / Comedy Wildlife Photography Awards 2021
© Фото : John Speirs / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

"Кажется, лето закончилось". Автор фото Джон Спирс (John Speirs) завоевал победу в номинации "Существа в воздухе" и приз зрительских симпатий.

Работа фотографа John Speirs 'I guess Summer's over!', победивший в категории Affinity photo people's choice award фотоконкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021
10 из 10

"Кажется, лето закончилось". Автор фото Джон Спирс (John Speirs) завоевал победу в номинации "Существа в воздухе" и приз зрительских симпатий.

© Фото : John Speirs / Comedy Wildlife Photography Awards 2021
 
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