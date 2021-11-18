https://ria.ru/20211118/fotokonkurs-1759589617.html

"Ой!" Дико смешные фото животных

"Ой!" Дико смешные фото животных - РИА Новости, 18.11.2021

"Ой!" Дико смешные фото животных

Самый веселый из популярных конкурсов Comedy Wildlife Photo Awards 2021 объявил имена победителей. Жюри рассмотрело в этом году больше семи тысяч работ со всего РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:15

2021-11-18T13:15

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фото

животные

обезьяны

медведи

слоны

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Самый веселый из популярных конкурсов Comedy Wildlife Photo Awards 2021 объявил имена победителей. Жюри рассмотрело в этом году больше семи тысяч работ со всего света. Лучшие кадры — в подборке Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, животные, обезьяны, медведи, слоны