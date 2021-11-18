https://ria.ru/20211118/fotografiya-1759642367.html
Полиция начала проверку из-за фото полуголой девушки на фоне храма в Калуге
Полиция начала проверку из-за фото полуголой девушки на фоне храма в Калуге - РИА Новости, 18.11.2021
Полиция начала проверку из-за фото полуголой девушки на фоне храма в Калуге
Полиция начала проверку из-за фото полуобнаженной девушки на фоне храма в Калуге, сообщает УМВД по Калужской области. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:43
2021-11-18T14:43
2021-11-18T15:33
происшествия
калужская область
калуга
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
религия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Полиция начала проверку из-за фото полуобнаженной девушки на фоне храма в Калуге, сообщает УМВД по Калужской области.В соцсетях было опубликовано фото девушки, стоящей лицом к храму и спиной к зрителю. Она задрала юбку, демонстрируя нижнее белье."Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет была выявлена фотография девушки на фоне одного из храмов в Калуге, размещенная в открытом доступе… По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в официальном комментарии регионального УМВД.В октябре московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В социальных сетях она писала, что ролик был снят несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.
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происшествия, калужская область, калуга, министерство внутренних дел рф (мвд россии), религия
14:43 18.11.2021 (обновлено: 15:33 18.11.2021)
Полиция начала проверку из-за фото полуголой девушки на фоне храма в Калуге
Калужская полиция начала проверку из-за фото полуобнаженной девушки на фоне храма