https://ria.ru/20211118/fotografiya-1759642367.html

Полиция начала проверку из-за фото полуголой девушки на фоне храма в Калуге

Полиция начала проверку из-за фото полуголой девушки на фоне храма в Калуге - РИА Новости, 18.11.2021

Полиция начала проверку из-за фото полуголой девушки на фоне храма в Калуге

Полиция начала проверку из-за фото полуобнаженной девушки на фоне храма в Калуге, сообщает УМВД по Калужской области. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:43

2021-11-18T14:43

2021-11-18T15:33

происшествия

калужская область

калуга

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

религия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Полиция начала проверку из-за фото полуобнаженной девушки на фоне храма в Калуге, сообщает УМВД по Калужской области.В соцсетях было опубликовано фото девушки, стоящей лицом к храму и спиной к зрителю. Она задрала юбку, демонстрируя нижнее белье."Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет была выявлена фотография девушки на фоне одного из храмов в Калуге, размещенная в открытом доступе… По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в официальном комментарии регионального УМВД.В октябре московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В социальных сетях она писала, что ролик был снят несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.

https://ria.ru/20211104/blogery-1757699234.html

https://ria.ru/20211029/foto-1756866503.html

калужская область

калуга

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происшествия, калужская область, калуга, министерство внутренних дел рф (мвд россии), религия