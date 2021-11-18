https://ria.ru/20211118/forum-1759675358.html

Проект "HR-Форум → People & Organization Forum*" пройдет 23 ноября

Проект "HR-Форум → People & Organization Forum*" пройдет 23 ноября - РИА Новости, 18.11.2021

Проект "HR-Форум → People & Organization Forum*" пройдет 23 ноября

на тему "От управления персоналом до организационного развития. Роль и инструменты HRD во внедрении изменений в компаниях" с ведущими HR Executive и экспертами... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:12

2021-11-18T17:12

2021-11-18T17:12

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759671883_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_dd4a2f039c4a503731052c80e334edb1.jpg

МОСКВА, 18 ноя - АО "Бизнес Ньюс Медиа". 23 ноября 2021 года деловое издание "Ведомости" организует XXXI регулярный проект "HR-Форум → People & Organization Forum*" на тему "От управления персоналом до организационного развития. Роль и инструменты HRD во внедрении изменений в компаниях" с ведущими HR Executive и экспертами по организационному развитию и управлению изменениями обсудим, как синхронизировать HR-стратегию с бизнес-задачами компании и успевать ее реализовывать с минимальными затратами? Как объединить ценности компании, корпоративную культуру и бизнес-показатели в единое целое? Как сохранить эффективность труда в режиме on/off сотрудников и повысить их продуктивность в условиях гибридного офиса?" И многое другое.Форум пройдет на площадке InterContinental Moscow Tverskaya по адресу ул. Тверская, 22.В фокусе обсуждения:Программа и условия участия - на сайте.Спешите зарегистрироваться!По вопросам участия обращайтесь к Екатерине Никодиновой по телефону +7 495 956-34-58, доб. 1314, или по электронной почте e.nikodinova@vedomosti.ru.По вопросам информационного партнерства обращайтесь к Екатерине Буссирон по электронной почте e.bussiron@vedomosti.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы