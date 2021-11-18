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Проект "HR-Форум → People & Organization Forum*" пройдет 23 ноября
Проект "HR-Форум → People & Organization Forum*" пройдет 23 ноября - РИА Новости, 18.11.2021
Проект "HR-Форум → People & Organization Forum*" пройдет 23 ноября
на тему "От управления персоналом до организационного развития. Роль и инструменты HRD во внедрении изменений в компаниях" с ведущими HR Executive и экспертами... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:12
2021-11-18T17:12
2021-11-18T17:12
пресс-релизы
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МОСКВА, 18 ноя - АО "Бизнес Ньюс Медиа". 23 ноября 2021 года деловое издание "Ведомости" организует XXXI регулярный проект "HR-Форум → People & Organization Forum*" на тему "От управления персоналом до организационного развития. Роль и инструменты HRD во внедрении изменений в компаниях" с ведущими HR Executive и экспертами по организационному развитию и управлению изменениями обсудим, как синхронизировать HR-стратегию с бизнес-задачами компании и успевать ее реализовывать с минимальными затратами? Как объединить ценности компании, корпоративную культуру и бизнес-показатели в единое целое? Как сохранить эффективность труда в режиме on/off сотрудников и повысить их продуктивность в условиях гибридного офиса?" И многое другое.Форум пройдет на площадке InterContinental Moscow Tverskaya по адресу ул. Тверская, 22.В фокусе обсуждения:Программа и условия участия - на сайте.Спешите зарегистрироваться!По вопросам участия обращайтесь к Екатерине Никодиновой по телефону +7 495 956-34-58, доб. 1314, или по электронной почте e.nikodinova@vedomosti.ru.По вопросам информационного партнерства обращайтесь к Екатерине Буссирон по электронной почте e.bussiron@vedomosti.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 18 ноя - АО "Бизнес Ньюс Медиа". 23 ноября 2021 года деловое издание "Ведомости" организует XXXI регулярный проект "HR-Форум → People & Organization Forum*" на тему "От управления персоналом до организационного развития. Роль и инструменты HRD во внедрении изменений в компаниях" с ведущими HR Executive и экспертами по организационному развитию и управлению изменениями обсудим, как синхронизировать HR-стратегию с бизнес-задачами компании и успевать ее реализовывать с минимальными затратами? Как объединить ценности компании, корпоративную культуру и бизнес-показатели в единое целое? Как сохранить эффективность труда в режиме on/off сотрудников и повысить их продуктивность в условиях гибридного офиса?" И многое другое.
Форум пройдет на площадке InterContinental Moscow Tverskaya по адресу ул. Тверская, 22.
—Фокусировка на стратегии и внедрение изменений в организационную структуру компаний в условиях турбулентности.
—Формирование гибких суперкоманд. Особенности, сложности, решения.
—Как сохранить эффективность труда в условиях on/off сотрудников?
—Эффективные инструменты для обеспечения непрерывности бизнес-процессов и продуктивной работы в режиме онлайн/офлайн.
—HRМ и курс на устойчивое развитие. Как добиться синергии?
—ESG-повестка: укрепление HR-бренда работодателя. Как современные компании становятся востребованными работодателями, внедряя лучшие КСО, well-being и "зеленые" практики?
Программа и условия участия - на сайте
.
Спешите зарегистрироваться!
По вопросам участия обращайтесь к Екатерине Никодиновой по телефону +7 495 956-34-58, доб. 1314, или по электронной почте e.nikodinova@vedomosti.ru.
По вопросам информационного партнерства обращайтесь к Екатерине Буссирон по электронной почте e.bussiron@vedomosti.ru.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.