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Шон Пенн посетил Донбасс и планирует снять фильм об Украине
Шон Пенн посетил Донбасс и планирует снять фильм об Украине - РИА Новости, 18.11.2021
Шон Пенн посетил Донбасс и планирует снять фильм об Украине
Американский кинорежиссер и актер Шон Пенн посетил подконтрольную украинским силовикам территорию в Донбассе, теперь у него в планах снять документальный фильм... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:02
2021-11-18T19:02
в мире
оон
мариуполь
шон пенн
донецкая народная республика
луганская народная республика
facebook
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Американский кинорежиссер и актер Шон Пенн посетил подконтрольную украинским силовикам территорию в Донбассе, теперь у него в планах снять документальный фильм об Украине, сообщил в четверг пресс-центр ООС.Ранее сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) сообщил, что актер прибыл в Киев для съемок документального фильма. Также ТСН сообщала, что режиссер посетит Мариуполь в Донецкой области."Известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн впервые посетил Украину. В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.Пенн смог посетить один из населенных пунктов Приазовья, по которому вооруженный конфликт ударил особенно сильно, отметили в ООС.Режиссер пообщался с украинскими военными. "Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", - добавили в пресс-центре.
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в мире, оон, мариуполь, шон пенн, донецкая народная республика, луганская народная республика, facebook, ситуация в днр и лнр
19:02 18.11.2021
 
Шон Пенн посетил Донбасс и планирует снять фильм об Украине

Актер Шон Пенн посетил Донбасс и планирует снять документальный фильм об Украине

© AP Photo / Christophe EnaАктер Шон Пенн
Актер Шон Пенн - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Christophe Ena
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Американский кинорежиссер и актер Шон Пенн посетил подконтрольную украинским силовикам территорию в Донбассе, теперь у него в планах снять документальный фильм об Украине, сообщил в четверг пресс-центр ООС.
Ранее сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) сообщил, что актер прибыл в Киев для съемок документального фильма. Также ТСН сообщала, что режиссер посетит Мариуполь в Донецкой области.
"Известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн впервые посетил Украину. В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Пенн смог посетить один из населенных пунктов Приазовья, по которому вооруженный конфликт ударил особенно сильно, отметили в ООС.
Режиссер пообщался с украинскими военными. "Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", - добавили в пресс-центре.
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В миреООНМариупольШон ПеннДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаFacebookСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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