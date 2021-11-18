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Шон Пенн посетил Донбасс и планирует снять фильм об Украине

Шон Пенн посетил Донбасс и планирует снять фильм об Украине - РИА Новости, 18.11.2021

Шон Пенн посетил Донбасс и планирует снять фильм об Украине

Американский кинорежиссер и актер Шон Пенн посетил подконтрольную украинским силовикам территорию в Донбассе, теперь у него в планах снять документальный фильм... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:02

2021-11-18T19:02

2021-11-18T19:02

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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Американский кинорежиссер и актер Шон Пенн посетил подконтрольную украинским силовикам территорию в Донбассе, теперь у него в планах снять документальный фильм об Украине, сообщил в четверг пресс-центр ООС.Ранее сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) сообщил, что актер прибыл в Киев для съемок документального фильма. Также ТСН сообщала, что режиссер посетит Мариуполь в Донецкой области."Известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн впервые посетил Украину. В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.Пенн смог посетить один из населенных пунктов Приазовья, по которому вооруженный конфликт ударил особенно сильно, отметили в ООС.Режиссер пообщался с украинскими военными. "Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", - добавили в пресс-центре.

https://ria.ru/20211118/vstrecha-1759685845.html

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в мире, оон, мариуполь, шон пенн, донецкая народная республика, луганская народная республика, facebook, ситуация в днр и лнр