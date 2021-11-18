https://ria.ru/20211118/film-1759471534.html

Фильм "COVID-19": от хроник коронавируса – к битве вакцин

Фильм "COVID-19": от хроник коронавируса – к битве вакцин - РИА Новости, 18.11.2021

Фильм "COVID-19": от хроник коронавируса – к битве вакцин

О битве вакцин при участии ведущих держав мира расскажет вторая часть документального фильма (18+), которую в начале декабря покажет RTVI. "Россия одна из... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:49

2021-11-18T11:49

2021-11-18T11:51

италия

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

rtvi (телеканал)

билл де блазио

россия

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О битве вакцин при участии ведущих держав мира расскажет вторая часть документального фильма (18+), которую в начале декабря покажет RTVI. "Россия одна из первых предъявила миру свою вакцину. Гиганты большой фармы втянулись в борьбу, чтобы поделить между собой богатейшие страны и континенты. Так началась битва вакцин, о которой мы расскажем в следующей серии", - такой затравкой авторы картины "Ковид: начало. Почему пандемии было не избежать", премьера которой состоялась на RTVI в минувший четверг, завершают первую ее часть. Фильм представляет собой хроники коронавируса, повествуя о том, как Москва и другие города стран мира, включая города США, Италии, Китая, Германии и Швеции столкнулись с новой коронавирусной инфекцией, как противостояли ей и как продолжают бороться с последствиями пандемии.Следуя замыслу найти ответы на острые вопросы о загадочном вирусе, изменившем мир, автор фильма Сергей Морозов пообщался с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, главой итальянского города Кодонья Франческо Пассерини, руководителем Департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, бывшим главным эпидемиологом Швеции Йоханом Гизеке, представителем ВОЗ в России Мелитой Вуйнович, губернатором Пьемонта Альберто Чирио, а также с российскими исследователями и экспертами – медиками, демографами, фармацевтами. В частности, с ведущими специалистами Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ и Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора."Я не думал, что мы в Нью-Йорке получим больше миллиона безработных, больше миллиона семей потеряют средства к существованию. Я не предполагал, что будут такие потери в экономике, и никто не понимал, насколько всё будет плохо с медицинской точки зрения, сколько жизней мы потеряем. И мы даже не знаем, куда всё это повернет дальше. Это шокирует, в такое никто не мог поверить в начале марта", - комментирует ситуацию в Нью-Йорке в 2020 году мэр Билл де Блазио."Задач было несколько. Прежде всего, мы хотели понять, можно ли было остановить пандемию на дальних подступах, не допустить миллионов жертв, и если да, почему этого не было сделано. Летом 2020 года нам казалось, что первая волна эпидемии была худшим из того, что можно представить, но сегодня мы знаем, что все могло обернуться, и обернулось, еще трагичнее. Поэтому второй задачей было понять, что было сделано правильно в начале прошлого года, и почему потом от верной тактики пришлось отказаться", - говорит Сергей Морозов.Вопросов действительно много. Что Китай знал про вирус, чего не знал весь остальной мир в первую волну? Почему ВОЗ высказывалась против ограничений на поездки и торговлю с зараженными странами? Почему в аэропортах Нью-Йорка весь февраль 2020 года не осматривали пассажиров из самых крупных очагов эпидемии? Какие действия предприняли итальянские власти, впервые столкнувшись с COVID-19? Почему Швеция не стала закрывать границы и вводить локдаун? Какую модель разработали в России для расчетов распространения коронавируса, и как в нашей стране реагировали на заразу?По словам Морозова, помимо частных вопросов, вроде того, почему продвинутые медицинские системы Запада не выдержали натиска эпидемии, еще важнее было ответить на глобальные: почему все развивалось так, а не иначе, и почему люди по всему миру не хотели воспринимать угрозу всерьез.Основные сложности при создании ленты были связаны с доступом к главным действующим лицам и "чисто человеческим упрямством". "Люди очень неохотно признают, что они в чем-то ошиблись. Но, к счастью, они всегда готовы обсудить ошибки других, так что это нам помогало", - говорит Морозов.Во второй части фильма "COVID-19" ее создатели ставят себе цель найти ответы на самые актуальные для всего человечества вопросы: когда появится максимально действенное лекарство от COVID-19 и универсальная вакцина от множащихся штаммов вируса, который "не перестает удивлять".

https://ria.ru/20200630/1573655599.html

италия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), rtvi (телеканал), билл де блазио, #партнерскийматериал, россия