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Фильм "COVID-19": от хроник коронавируса – к битве вакцин
Фильм "COVID-19": от хроник коронавируса – к битве вакцин - РИА Новости, 18.11.2021
Фильм "COVID-19": от хроник коронавируса – к битве вакцин
О битве вакцин при участии ведущих держав мира расскажет вторая часть документального фильма (18+), которую в начале декабря покажет RTVI. "Россия одна из... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:49
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италия
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О битве вакцин при участии ведущих держав мира расскажет вторая часть документального фильма (18+), которую в начале декабря покажет RTVI. "Россия одна из первых предъявила миру свою вакцину. Гиганты большой фармы втянулись в борьбу, чтобы поделить между собой богатейшие страны и континенты. Так началась битва вакцин, о которой мы расскажем в следующей серии", - такой затравкой авторы картины "Ковид: начало. Почему пандемии было не избежать", премьера которой состоялась на RTVI в минувший четверг, завершают первую ее часть. Фильм представляет собой хроники коронавируса, повествуя о том, как Москва и другие города стран мира, включая города США, Италии, Китая, Германии и Швеции столкнулись с новой коронавирусной инфекцией, как противостояли ей и как продолжают бороться с последствиями пандемии.Следуя замыслу найти ответы на острые вопросы о загадочном вирусе, изменившем мир, автор фильма Сергей Морозов пообщался с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, главой итальянского города Кодонья Франческо Пассерини, руководителем Департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, бывшим главным эпидемиологом Швеции Йоханом Гизеке, представителем ВОЗ в России Мелитой Вуйнович, губернатором Пьемонта Альберто Чирио, а также с российскими исследователями и экспертами – медиками, демографами, фармацевтами. В частности, с ведущими специалистами Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ и Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора."Я не думал, что мы в Нью-Йорке получим больше миллиона безработных, больше миллиона семей потеряют средства к существованию. Я не предполагал, что будут такие потери в экономике, и никто не понимал, насколько всё будет плохо с медицинской точки зрения, сколько жизней мы потеряем. И мы даже не знаем, куда всё это повернет дальше. Это шокирует, в такое никто не мог поверить в начале марта", - комментирует ситуацию в Нью-Йорке в 2020 году мэр Билл де Блазио."Задач было несколько. Прежде всего, мы хотели понять, можно ли было остановить пандемию на дальних подступах, не допустить миллионов жертв, и если да, почему этого не было сделано. Летом 2020 года нам казалось, что первая волна эпидемии была худшим из того, что можно представить, но сегодня мы знаем, что все могло обернуться, и обернулось, еще трагичнее. Поэтому второй задачей было понять, что было сделано правильно в начале прошлого года, и почему потом от верной тактики пришлось отказаться", - говорит Сергей Морозов.Вопросов действительно много. Что Китай знал про вирус, чего не знал весь остальной мир в первую волну? Почему ВОЗ высказывалась против ограничений на поездки и торговлю с зараженными странами? Почему в аэропортах Нью-Йорка весь февраль 2020 года не осматривали пассажиров из самых крупных очагов эпидемии? Какие действия предприняли итальянские власти, впервые столкнувшись с COVID-19? Почему Швеция не стала закрывать границы и вводить локдаун? Какую модель разработали в России для расчетов распространения коронавируса, и как в нашей стране реагировали на заразу?По словам Морозова, помимо частных вопросов, вроде того, почему продвинутые медицинские системы Запада не выдержали натиска эпидемии, еще важнее было ответить на глобальные: почему все развивалось так, а не иначе, и почему люди по всему миру не хотели воспринимать угрозу всерьез.Основные сложности при создании ленты были связаны с доступом к главным действующим лицам и "чисто человеческим упрямством". "Люди очень неохотно признают, что они в чем-то ошиблись. Но, к счастью, они всегда готовы обсудить ошибки других, так что это нам помогало", - говорит Морозов.Во второй части фильма "COVID-19" ее создатели ставят себе цель найти ответы на самые актуальные для всего человечества вопросы: когда появится максимально действенное лекарство от COVID-19 и универсальная вакцина от множащихся штаммов вируса, который "не перестает удивлять".
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италия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), rtvi (телеканал), билл де блазио, #партнерскийматериал, россия
Партнерский материал
11:49 18.11.2021 (обновлено: 11:51 18.11.2021)
 

Фильм "COVID-19": от хроник коронавируса – к битве вакцин

© Фото : RTVIЗаставка Ковид
Заставка Ковид - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : RTVI
О битве вакцин при участии ведущих держав мира расскажет вторая часть документального фильма (18+), которую в начале декабря покажет RTVI. "Россия одна из первых предъявила миру свою вакцину. Гиганты большой фармы втянулись в борьбу, чтобы поделить между собой богатейшие страны и континенты. Так началась битва вакцин, о которой мы расскажем в следующей серии", - такой затравкой авторы картины "Ковид: начало. Почему пандемии было не избежать", премьера которой состоялась на RTVI в минувший четверг, завершают первую ее часть.
Фильм представляет собой хроники коронавируса, повествуя о том, как Москва и другие города стран мира, включая города США, Италии, Китая, Германии и Швеции столкнулись с новой коронавирусной инфекцией, как противостояли ей и как продолжают бороться с последствиями пандемии.
Следуя замыслу найти ответы на острые вопросы о загадочном вирусе, изменившем мир, автор фильма Сергей Морозов пообщался с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, главой итальянского города Кодонья Франческо Пассерини, руководителем Департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, бывшим главным эпидемиологом Швеции Йоханом Гизеке, представителем ВОЗ в России Мелитой Вуйнович, губернатором Пьемонта Альберто Чирио, а также с российскими исследователями и экспертами – медиками, демографами, фармацевтами. В частности, с ведущими специалистами Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ и Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора.
© Фото : RTVIБилл де Блазио_Мэр Нью-Йорка
Билл де Блазио_Мэр Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : RTVI
Билл де Блазио_Мэр Нью-Йорка
"Я не думал, что мы в Нью-Йорке получим больше миллиона безработных, больше миллиона семей потеряют средства к существованию. Я не предполагал, что будут такие потери в экономике, и никто не понимал, насколько всё будет плохо с медицинской точки зрения, сколько жизней мы потеряем. И мы даже не знаем, куда всё это повернет дальше. Это шокирует, в такое никто не мог поверить в начале марта", - комментирует ситуацию в Нью-Йорке в 2020 году мэр Билл де Блазио.
"21 февраля — день, который я не забуду никогда. Мы должны были за десять секунд поменять все наши планы. Днем ранее мы считали, что риск контактов в Европе — ноль, и вдруг в центре обычной сельской долины посреди ночи тебя будят звонком о том, что в твоем городе первый случай заражения коронавирусом. Всю ночь мы вели обсуждения, консультации, и я, наверное, раз сто пятьдесят говорил по телефону. Я старался позвонить всем, кому я доверял, кто мог бы помочь мне принять решение. А в 6 утра я уже подписал документ", - рассказывает в фильме о ситуации в итальянском городе Кодоньо мэр города Франческо Пассерини.
© Фото : RTVIМэр города Кодоньо Франческо Пассерини
Мэр города Кодоньо Франческо Пассерини - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : RTVI
Мэр города Кодоньо Франческо Пассерини
"Задач было несколько. Прежде всего, мы хотели понять, можно ли было остановить пандемию на дальних подступах, не допустить миллионов жертв, и если да, почему этого не было сделано. Летом 2020 года нам казалось, что первая волна эпидемии была худшим из того, что можно представить, но сегодня мы знаем, что все могло обернуться, и обернулось, еще трагичнее. Поэтому второй задачей было понять, что было сделано правильно в начале прошлого года, и почему потом от верной тактики пришлось отказаться", - говорит Сергей Морозов.
Вопросов действительно много. Что Китай знал про вирус, чего не знал весь остальной мир в первую волну? Почему ВОЗ высказывалась против ограничений на поездки и торговлю с зараженными странами? Почему в аэропортах Нью-Йорка весь февраль 2020 года не осматривали пассажиров из самых крупных очагов эпидемии? Какие действия предприняли итальянские власти, впервые столкнувшись с COVID-19? Почему Швеция не стала закрывать границы и вводить локдаун? Какую модель разработали в России для расчетов распространения коронавируса, и как в нашей стране реагировали на заразу?
© Фото : RTVIСергей Морозов и Билл де Блазио
Сергей Морозов и Билл де Блазио - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : RTVI
Сергей Морозов и Билл де Блазио
По словам Морозова, помимо частных вопросов, вроде того, почему продвинутые медицинские системы Запада не выдержали натиска эпидемии, еще важнее было ответить на глобальные: почему все развивалось так, а не иначе, и почему люди по всему миру не хотели воспринимать угрозу всерьез.
"Коронавирус – это историческое событие, которое мы переживаем прямо сейчас, и о котором потом напишут в учебниках. И нам было важно запечатлеть участников в момент, когда их память еще не остыла, и никто не знает, чем все кончится. А основная идея фильма, наверное, в том, что лучше всего показали себя те системы и страны, которые не боялись делать сложный выбор и идти на риск. Потому что привычные медицинские протоколы оказались непригодными. Если бы все медицинские процедуры соблюдались, нигде в мире сейчас не было бы вакцины от ковида", - заметил Сергей Морозов.
Основные сложности при создании ленты были связаны с доступом к главным действующим лицам и "чисто человеческим упрямством". "Люди очень неохотно признают, что они в чем-то ошиблись. Но, к счастью, они всегда готовы обсудить ошибки других, так что это нам помогало", - говорит Морозов.
Во второй части фильма "COVID-19" ее создатели ставят себе цель найти ответы на самые актуальные для всего человечества вопросы: когда появится максимально действенное лекарство от COVID-19 и универсальная вакцина от множащихся штаммов вируса, который "не перестает удивлять".
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня 2020, 02:02Культура
Шнуров обещает с отдачей и фантазией заниматься созданием контента RTVI
 
ИталияВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)RTVi (телеканал)Билл де БлазиоРоссия
 
 
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