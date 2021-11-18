10:20 18.11.2021 (обновлено: 10:21 18.11.2021)
Посол в Афганистане рассказал о переговорах по эвакуации россиян из страны
Посол в Афганистане Жирнов: талибы конструктивно подошли к диалогу при эвакуации россиян
© РИА НовостиЭвакуация граждан РФ и соседних стран из Афганистана
© РИА Новости
КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Талибы (организация "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ответственно и конструктивно подошли к взаимодействию с Москвой при вывозе россиян из Афганистана, чтобы не допустить ситуации, подобной той, что возникла при эвакуации американцев в кабульском аэропорту, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Все мы помним, что творилось в кабульском аэропорту, когда американцы вывозили своих, как много людей тогда погибло из-за неразберихи. Должен сказать, что талибские власти взаимодействовали с нами в этом вопросе конструктивно и ответственно", - сказал он журналистам.
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Жирнов добавил, что организовать эвакуацию россиян было непросто, для этого потребовалась мобилизация сил всего посольства, но сотрудники, по его словам, сработали "четко, слаженно, как одна команда".
"Нужно было собрать наших граждан..., а это несколько сот человек, проработать с талибами алгоритм, чтобы вывоз россиян происходил в безопасных и комфортных для них условиях", - подчеркнул он.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм