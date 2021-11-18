https://ria.ru/20211118/evakuatsiya-1759581192.html

Посол в Афганистане рассказал о переговорах по эвакуации россиян из страны

Посол в Афганистане рассказал о переговорах по эвакуации россиян из страны - РИА Новости, 18.11.2021

Посол в Афганистане рассказал о переговорах по эвакуации россиян из страны

Талибы (организация "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ответственно и конструктивно подошли к взаимодействию с Москвой при РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:20

2021-11-18T10:20

2021-11-18T10:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

россия

дмитрий жирнов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747237708_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_a2f29b4453e930f6f19d0090b42da4a6.jpg

КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Талибы (организация "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ответственно и конструктивно подошли к взаимодействию с Москвой при вывозе россиян из Афганистана, чтобы не допустить ситуации, подобной той, что возникла при эвакуации американцев в кабульском аэропорту, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.Жирнов добавил, что организовать эвакуацию россиян было непросто, для этого потребовалась мобилизация сил всего посольства, но сотрудники, по его словам, сработали "четко, слаженно, как одна команда"."Нужно было собрать наших граждан..., а это несколько сот человек, проработать с талибами алгоритм, чтобы вывоз россиян происходил в безопасных и комфортных для них условиях", - подчеркнул он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм

https://ria.ru/20211001/voyna-1752563286.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368349.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов