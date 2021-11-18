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В Эстонии закроют большую часть границы с Россией заграждениями
В Эстонии закроют большую часть границы с Россией заграждениями - РИА Новости, 18.11.2021
В Эстонии закроют большую часть границы с Россией заграждениями
Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани надеется, что после того как прибывшие на учебные сборы Сил обороны резервисты установят заграждение на границе с... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:29
2021-11-18T17:29
в мире
эстония
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани надеется, что после того как прибывшие на учебные сборы Сил обороны резервисты установят заграждение на границе с Россией, будет перекрыта большая часть сухопутной границы между странами.Правительство Эстонии объявило в среду о призыве 1684 военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы Okas 2021 ("Шип 2021"), в ходе которых они начнут возводить временное проволочное заграждение на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров. Военные сборы проходят с 17 по 25 ноября."Сейчас установлено примерно 25 километров заграждения, продолжаются работы на следующем отрезке протяженностью 39,5 километров. К ним добавятся еще 40 километров временного ограждения. В итоге получится более 100 километров ограждения", – сказал в четверг Яани на пресс-конференции правительства. Министр также приветствовал привлечение резервистов к строительству заграждения в сотрудничестве с подчиненным МВД департаментом полиции и погранохраны.Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру.Согласно детальному проекту обустройства сухопутной границы с РФ, там будет установлена электронная охранная система, для мониторинга ситуации на границе планируется использование беспилотников. Любое пересечение будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками, также будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 из 135 километрах сухопутной границы. По плану правительства, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
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в мире, эстония, россия
17:29 18.11.2021
 
В Эстонии закроют большую часть границы с Россией заграждениями

МВД Эстонии закроет большую часть границы с Россией заграждениями

© Sputnik / Евгений Ашихмин / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" открылся на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Евгений Ашихмин
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани надеется, что после того как прибывшие на учебные сборы Сил обороны резервисты установят заграждение на границе с Россией, будет перекрыта большая часть сухопутной границы между странами.
Правительство Эстонии объявило в среду о призыве 1684 военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы Okas 2021 ("Шип 2021"), в ходе которых они начнут возводить временное проволочное заграждение на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров. Военные сборы проходят с 17 по 25 ноября.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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Глава МИД Эстонии назвала условия Лукашенко для решения кризиса на границе
"Сейчас установлено примерно 25 километров заграждения, продолжаются работы на следующем отрезке протяженностью 39,5 километров. К ним добавятся еще 40 километров временного ограждения. В итоге получится более 100 километров ограждения", – сказал в четверг Яани на пресс-конференции правительства. Министр также приветствовал привлечение резервистов к строительству заграждения в сотрудничестве с подчиненным МВД департаментом полиции и погранохраны.
Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру.
Согласно детальному проекту обустройства сухопутной границы с РФ, там будет установлена электронная охранная система, для мониторинга ситуации на границе планируется использование беспилотников. Любое пересечение будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками, также будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 из 135 километрах сухопутной границы. По плану правительства, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
 
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