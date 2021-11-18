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Эстония готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией
Эстония готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией - РИА Новости, 18.11.2021
Эстония готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией
Эстония в случае необходимости готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией, отправив туда полицейское подразделение, сообщил в четверг министр... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:07
2021-11-18T16:07
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Эстония в случае необходимости готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией, отправив туда полицейское подразделение, сообщил в четверг министр внутренних дел Кристиан Яани."Я неоднократно связывался с министром внутренних дел Латвии и заверил его, что мы готовы им помочь, отправив на латвийско-белорусскую границу полицейское подразделение из 30 человек", - сказал Яани на пресс-конференции правительства.Министр напомнил, что с 7 июля в Литве действует эстонское полицейское подразделение ESTPOL5. Департамент полиции и погранохраны Эстонии 10 ноября отправил в Литву новое подразделение. Эта ротация уже пятая по счету. В первых трех командах было по 10 человек, в четвертой и пятой - по 17.ESTPOL5 помогает Литве на основании двустороннего договора. "Аналогично у нас есть договоренность с латвийцами о мобилизации помощи в случае необходимости", - добавил глава МВД.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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белоруссия
минск
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:07 18.11.2021
 
Эстония готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией

Глава МВД Яани заявил о готовности Эстонии помочь Латвии в охране границы с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Эстония в случае необходимости готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией, отправив туда полицейское подразделение, сообщил в четверг министр внутренних дел Кристиан Яани.
"Я неоднократно связывался с министром внутренних дел Латвии и заверил его, что мы готовы им помочь, отправив на латвийско-белорусскую границу полицейское подразделение из 30 человек", - сказал Яани на пресс-конференции правительства.
Министр напомнил, что с 7 июля в Литве действует эстонское полицейское подразделение ESTPOL5. Департамент полиции и погранохраны Эстонии 10 ноября отправил в Литву новое подразделение. Эта ротация уже пятая по счету. В первых трех командах было по 10 человек, в четвертой и пятой - по 17.
ESTPOL5 помогает Литве на основании двустороннего договора. "Аналогично у нас есть договоренность с латвийцами о мобилизации помощи в случае необходимости", - добавил глава МВД.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Дети беженцев с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 12:31
Мигранты начали использовать лодки для переправы через польскую границу
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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