https://ria.ru/20211118/estoniya-1759658124.html

Эстония готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией

Эстония готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией - РИА Новости, 18.11.2021

Эстония готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией

Эстония в случае необходимости готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией, отправив туда полицейское подразделение, сообщил в четверг министр... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:07

2021-11-18T16:07

2021-11-18T16:07

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Эстония в случае необходимости готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией, отправив туда полицейское подразделение, сообщил в четверг министр внутренних дел Кристиан Яани."Я неоднократно связывался с министром внутренних дел Латвии и заверил его, что мы готовы им помочь, отправив на латвийско-белорусскую границу полицейское подразделение из 30 человек", - сказал Яани на пресс-конференции правительства.Министр напомнил, что с 7 июля в Литве действует эстонское полицейское подразделение ESTPOL5. Департамент полиции и погранохраны Эстонии 10 ноября отправил в Литву новое подразделение. Эта ротация уже пятая по счету. В первых трех командах было по 10 человек, в четвертой и пятой - по 17.ESTPOL5 помогает Литве на основании двустороннего договора. "Аналогично у нас есть договоренность с латвийцами о мобилизации помощи в случае необходимости", - добавил глава МВД.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759608764.html

белоруссия

минск

латвия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T16:07 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии