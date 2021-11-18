https://ria.ru/20211118/ekokontrol-1760169313.html
Власти Москвы поставили в Подмосковье 15 автоматических станций экоконтроля
Власти Москвы поставили в Подмосковье 15 автоматических станций экоконтроля - РИА Новости, 22.11.2021
Власти Москвы поставили в Подмосковье 15 автоматических станций экоконтроля
Власти Москвы установили в Подмосковье 15 автоматических станций экологического контроля, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-18T17:03
2021-11-18T17:03
2021-11-22T14:10
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общество
московская область (подмосковье)
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти Москвы установили в Подмосковье 15 автоматических станций экологического контроля, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.Также он отметил, что станции в 20-минутном режиме дают сигнал на центр обработки информации о том, что идёт превышение по показателям.Также он рассказал о том, как работает система штрафов."Для того, чтобы оштрафовать предприятие, если у него есть превышение, нам даже не нужно выезжать на территорию. Мы получаем сигнал и по нашему протоколу исследований выписываем штраф", - уточнил глава ведомства.Кульбачевский добавил, что станции также измеряют метеорологические данные."Станции, которые мы установили, в том числе, помимо химических параметров и метеоданные тоже будут измерять, потому что загрязнение воздуха и атмосфера напрямую связаны с метеорологическими условиями", - отметил Кульбачевский.
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общество, московская область (подмосковье), москва, антон кульбачевский
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Власти Москвы
установили в Подмосковье
15 автоматических станций экологического контроля, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский
.
"Сегодня знаковое событие, первый опыт Российской Федерации
, когда создаётся такая межрегиональная сеть экологического мониторинга - это очень важно для жителей области, прежде всего... Система экологического мониторинга очень важный аспект, наверное, в трёх направлениях: первое - выявление проблемных очагов, второе - обеспечение, в том числе, контрольно-надзорной деятельности инспекторов, которые проводят проверки предприятий, различных объектов и, наверное, самое главное - это подтверждение непосредственно затрат бюджета на природоохранные предприятия... Без выстроенной системы экологических наблюдений невозможно показать эффективность тех или иных мероприятий", - рассказал Кульбачевский на презентации проекта АСКЗА "МО-Красногорск".
Также он отметил, что станции в 20-минутном режиме дают сигнал на центр обработки информации о том, что идёт превышение по показателям.
"Станции в 20-минутном режиме дают сигнал на центр обработки информации о том, что идёт превышение. После этого уже выезжают инспектора, специалисты, передвижные лаборатории. ...Проводится целое расследование. На московских предприятиях практически на всех, это добровольная мера, есть датчики, и они тоже в режиме реального времени эти данные поставляют, и мы тоже принимаем решение", - отметил Кульбачевский.
Также он рассказал о том, как работает система штрафов.
"Для того, чтобы оштрафовать предприятие, если у него есть превышение, нам даже не нужно выезжать на территорию. Мы получаем сигнал и по нашему протоколу исследований выписываем штраф", - уточнил глава ведомства.
Кульбачевский добавил, что станции также измеряют метеорологические данные.
"Станции, которые мы установили, в том числе, помимо химических параметров и метеоданные тоже будут измерять, потому что загрязнение воздуха и атмосфера напрямую связаны с метеорологическими условиями", - отметил Кульбачевский.