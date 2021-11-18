https://ria.ru/20211118/ekokontrol-1760169313.html

Власти Москвы поставили в Подмосковье 15 автоматических станций экоконтроля

Власти Москвы поставили в Подмосковье 15 автоматических станций экоконтроля - РИА Новости, 22.11.2021

Власти Москвы поставили в Подмосковье 15 автоматических станций экоконтроля

Власти Москвы установили в Подмосковье 15 автоматических станций экологического контроля, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-18T17:03

2021-11-18T17:03

2021-11-22T14:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

московская область (подмосковье)

москва

антон кульбачевский

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти Москвы установили в Подмосковье 15 автоматических станций экологического контроля, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.Также он отметил, что станции в 20-минутном режиме дают сигнал на центр обработки информации о том, что идёт превышение по показателям.Также он рассказал о том, как работает система штрафов."Для того, чтобы оштрафовать предприятие, если у него есть превышение, нам даже не нужно выезжать на территорию. Мы получаем сигнал и по нашему протоколу исследований выписываем штраф", - уточнил глава ведомства.Кульбачевский добавил, что станции также измеряют метеорологические данные."Станции, которые мы установили, в том числе, помимо химических параметров и метеоданные тоже будут измерять, потому что загрязнение воздуха и атмосфера напрямую связаны с метеорологическими условиями", - отметил Кульбачевский.

https://ria.ru/20211102/moskva-1757370708.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, антон кульбачевский