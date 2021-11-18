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Туризм
https://ria.ru/20211118/egipet-1759589250.html
В аэропорту Хургады меняется схема оплаты ПЦР-тестов
В аэропорту Хургады меняется схема оплаты ПЦР-тестов - РИА Новости, 18.11.2021
В аэропорту Хургады меняется схема оплаты ПЦР-тестов
С 20 ноября в аэропорту Хургады меняется система оплаты ПЦР-тестов на COVID-19 по прибытии, деньги принимаются исключительно картами VISA, сообщает АТОР со... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:10
2021-11-18T12:11
туризм
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хургада
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. С 20 ноября в аэропорту Хургады меняется система оплаты ПЦР-тестов на COVID-19 по прибытии, деньги принимаются исключительно картами VISA, сообщает АТОР со ссылкой на крупного туроператора.Банковские карты Visa Electron, Mastercard, AmEx, российский "Мир" не подойдут, как и наличные. Стоимость услуги по ПЦР-тестированию — 30 долларов.Способы оплаты ПЦР-анализов по прилету в аэропорту Шарм-эш-Шейха не меняются: наличными в долларах или в местной валюте.Сейчас все пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из РФ в воздушные гавани Шарм-эш-Шейха и Хургады, должны иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-анализа, полученную не ранее чем за 72 часа до вылета.Если ее нет, можно сдать ПЦР-тест по прибытии в воздушной гавани. Исключение сделано для туристов, привитых вакциной "Спутник V" и детей до шести лет. На прошедших иммунизацию препаратом "Спутник Лайт" смягчение правил не распространяется.
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шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19
12:10 18.11.2021 (обновлено: 12:11 18.11.2021)
 
В аэропорту Хургады меняется схема оплаты ПЦР-тестов

В Хургаде оплатить ПЦР-тест по прилете теперь можно картой лишь одной платежной системы

© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в фотобанкТуристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. С 20 ноября в аэропорту Хургады меняется система оплаты ПЦР-тестов на COVID-19 по прибытии, деньги принимаются исключительно картами VISA, сообщает АТОР со ссылкой на крупного туроператора.
Банковские карты Visa Electron, Mastercard, AmEx, российский "Мир" не подойдут, как и наличные. Стоимость услуги по ПЦР-тестированию — 30 долларов.
Способы оплаты ПЦР-анализов по прилету в аэропорту Шарм-эш-Шейха не меняются: наличными в долларах или в местной валюте.
Сейчас все пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из РФ в воздушные гавани Шарм-эш-Шейха и Хургады, должны иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-анализа, полученную не ранее чем за 72 часа до вылета.
Если ее нет, можно сдать ПЦР-тест по прибытии в воздушной гавани. Исключение сделано для туристов, привитых вакциной "Спутник V" и детей до шести лет. На прошедших иммунизацию препаратом "Спутник Лайт" смягчение правил не распространяется.
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