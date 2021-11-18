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В аэропорту Хургады меняется схема оплаты ПЦР-тестов

В аэропорту Хургады меняется схема оплаты ПЦР-тестов - РИА Новости, 18.11.2021

В аэропорту Хургады меняется схема оплаты ПЦР-тестов

С 20 ноября в аэропорту Хургады меняется система оплаты ПЦР-тестов на COVID-19 по прибытии, деньги принимаются исключительно картами VISA, сообщает АТОР со... РИА Новости, 18.11.2021

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. С 20 ноября в аэропорту Хургады меняется система оплаты ПЦР-тестов на COVID-19 по прибытии, деньги принимаются исключительно картами VISA, сообщает АТОР со ссылкой на крупного туроператора.Банковские карты Visa Electron, Mastercard, AmEx, российский "Мир" не подойдут, как и наличные. Стоимость услуги по ПЦР-тестированию — 30 долларов.Способы оплаты ПЦР-анализов по прилету в аэропорту Шарм-эш-Шейха не меняются: наличными в долларах или в местной валюте.Сейчас все пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из РФ в воздушные гавани Шарм-эш-Шейха и Хургады, должны иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-анализа, полученную не ранее чем за 72 часа до вылета.Если ее нет, можно сдать ПЦР-тест по прибытии в воздушной гавани. Исключение сделано для туристов, привитых вакциной "Спутник V" и детей до шести лет. На прошедших иммунизацию препаратом "Спутник Лайт" смягчение правил не распространяется.

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шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19