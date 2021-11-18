https://ria.ru/20211118/dtp-1759716578.html

В новой Москве произошло массовое ДТП

В новой Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 18.11.2021

В новой Москве произошло массовое ДТП

Авария с участием двух грузовиков и снегоуборочной машины произошла на 28-м километре Киевского шоссе в Новомосковском округе столицы, перекрыты четыре полосы... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T21:25

2021-11-18T21:25

2021-11-18T21:25

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Авария с участием двух грузовиков и снегоуборочной машины произошла на 28-м километре Киевского шоссе в Новомосковском округе столицы, перекрыты четыре полосы движения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На 28-м километре Киевского шоссе, владение 2, строение 1 (на противоположной стороне указанного адреса) произошло ДТП с участием двух грузовиков и снегоуборочной машины. Перекрыто четыре полосы движения из шести", - сообщил представитель экстренных служб.Уточняется, что один из грузовиков лежал на боку, водителю потребовалась медицинская помощь. Автомобиль поставили на колеса без применения спецкрана.

https://ria.ru/20211024/moskva-1756033925.html

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2021

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происшествия, москва, россия