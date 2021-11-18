https://ria.ru/20211118/doroga-zhizni-1759642939.html

Онлайн-конференция к 80-летию "Дороги жизни"

Онлайн-конференция к 80-летию "Дороги жизни" - РИА Новости, 18.11.2021

Онлайн-конференция к 80-летию "Дороги жизни"

РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:45

2021-11-18T14:45

2021-11-18T14:45

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1759642939.jpg?1637235947

19 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная 80-летию "Дороги жизни", с участием старшего научного сотрудника Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, профессора кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, русского и иностранных языков Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации Александра КУТУЗОВА.Задать вопрос22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера двинулась первая автоколонна на помощь блокадному Ленинграду. Этот опасный маршрут был жизненно необходим осажденному городу: только по нему автомобили могли провезти продовольствие и эвакуировать жителей. В народной памяти этот путь сохранился под названием "Дорога жизни".Как появилась идея пустить автоколонны по льду Ладожского озера? Можно ли подсчитать соотношение спасенных и погибших? Как сохраняется память о подвигах советских солдат и ленинградцев?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы