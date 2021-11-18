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Онлайн-конференция к 80-летию "Дороги жизни"
Онлайн-конференция к 80-летию "Дороги жизни" - РИА Новости, 18.11.2021
Онлайн-конференция к 80-летию "Дороги жизни"
РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:45
2021-11-18T14:45
анонсы
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19 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная 80-летию "Дороги жизни", с участием старшего научного сотрудника Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, профессора кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, русского и иностранных языков Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации Александра КУТУЗОВА.Задать вопрос22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера двинулась первая автоколонна на помощь блокадному Ленинграду. Этот опасный маршрут был жизненно необходим осажденному городу: только по нему автомобили могли провезти продовольствие и эвакуировать жителей. В народной памяти этот путь сохранился под названием "Дорога жизни".Как появилась идея пустить автоколонны по льду Ладожского озера? Можно ли подсчитать соотношение спасенных и погибших? Как сохраняется память о подвигах советских солдат и ленинградцев?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
14:45 18.11.2021
 

Онлайн-конференция к 80-летию "Дороги жизни"

Читать ria.ru в
19 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная 80-летию "Дороги жизни", с участием старшего научного сотрудника Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, профессора кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, русского и иностранных языков Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации Александра КУТУЗОВА.

Задать вопрос

22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера двинулась первая автоколонна на помощь блокадному Ленинграду. Этот опасный маршрут был жизненно необходим осажденному городу: только по нему автомобили могли провезти продовольствие и эвакуировать жителей. В народной памяти этот путь сохранился под названием "Дорога жизни".
Как появилась идея пустить автоколонны по льду Ладожского озера? Можно ли подсчитать соотношение спасенных и погибших? Как сохраняется память о подвигах советских солдат и ленинградцев?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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