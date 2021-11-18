Онлайн-конференция к 80-летию "Дороги жизни"
19 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная 80-летию "Дороги жизни", с участием старшего научного сотрудника Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, профессора кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, русского и иностранных языков Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации Александра КУТУЗОВА.
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22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера двинулась первая автоколонна на помощь блокадному Ленинграду. Этот опасный маршрут был жизненно необходим осажденному городу: только по нему автомобили могли провезти продовольствие и эвакуировать жителей. В народной памяти этот путь сохранился под названием "Дорога жизни".
Как появилась идея пустить автоколонны по льду Ладожского озера? Можно ли подсчитать соотношение спасенных и погибших? Как сохраняется память о подвигах советских солдат и ленинградцев?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера двинулась первая автоколонна на помощь блокадному Ленинграду. Этот опасный маршрут был жизненно необходим осажденному городу: только по нему автомобили могли провезти продовольствие и эвакуировать жителей. В народной памяти этот путь сохранился под названием "Дорога жизни".
Как появилась идея пустить автоколонны по льду Ладожского озера? Можно ли подсчитать соотношение спасенных и погибших? Как сохраняется память о подвигах советских солдат и ленинградцев?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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